Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους 1-0: Μεγάλη νίκη της «βασίλισσας» με φανταστικό Κουρτουά (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε την τρίτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια της League Phase του Champions League, καθώς η «βασίλισσα» επικράτησε δύσκολα της Γιουβέντους στο Μπερναμπέου με 1-0.

Αντίθετα, η «μεγάλη κυρία» παραμένει χωρίς νίκη μετά από τρεις αγώνες στην διοργάνωση (δύο ισοπαλίες και μία ήττα). Η Ρεάλ, την οποία θ΄αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός στην League Phase, είχε για κορυφαίο τον Τιμπό Κουρτουά καθώς ο Βέλγος πορτιέρε πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση.

Το γκολ που έκρινε τον αγώνα σημείωσε ο Μπέλινγχαμ, αλλά ο Κουρτουά ήταν ο MVP για την ομάδα της Μαδρίτης και ο διεθνής γκολκίπερ γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της ισπανικής ομάδας.

Η Γιουβέντους μπήκε δυνατά στο παιχνίδι θέλοντας να αιφνιδιάσει την Ρεάλ και η αλήθεια είναι πως οι «μπιανκονέρι» προκάλεσαν προβλήματα στην άμυνα των «μερένχες» στο πρώτο 15λεπτο.

Η Γιούβε έβγαλε δυο – τρεις καλές κόντρες που κατέληξαν σε σουτ των ΜακΚένι και Γκάτι, αλλά ο Κουρτουά ήταν σ’ ετοιμότητα, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Μετά το πρώτο τέταρτο, η «βασίλισσα» βρήκε τα πατήματα της και πήρε το πάνω χέρι στο ματς. Οι Ισπανοί πίεσαν την άμυνα της ιταλικής ομάδας και είχαν καλές φάσεις, με κυριότερη την ευκαιρία του Εμπαπέ στο 40’.

Ο Γάλλος βρέθηκε σε καλή θέση στην περιοχή των φιλοξενούμενων, έκανε το σουτ, αλλά ο Ντι Γκρεγκόριο είπε «όχι» στον σούπερ σταρ της Ρεάλ, πραγματοποιώντας εξαιρετική απόκρουση.

Τελικά το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς γκολ.

Φανταστικός Κουρτουά και… Μπέλινγκχαμ

Οι «μπιανκονέρι» μπήκαν ετυπωσιακά και στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, αιφνιδιάζοντας την ισπανική ομάδα και η Γιούβε είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα στο 50′ με τον Βλάχοβιτς.

Ο στράικερ της «βέκια σινιόρα» έβγαλε φανταστική κόντρα, έτρεξε το μισό γήπεδο και βρέθηκε απέναντι στον Κουρτουά, αλλά ο γκολκίπερ της «βασίλισσας» έκανε εξαιρετική απόκρουση στέλνοντας την μπάλα κόρνερ.

Στο 56′ μάλιστα ο τερματοφύλακας της Ρεάλ έκανε μια ακόμα εξαιρετική απόκρουση σε σουτ του Καμπιάσο και ένα λεπτό αργότερα η Ρεάλ άνοιξε το σκορ.

Ο Βινίσους έκανε σουτ από τα αριστερά, η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι και ο Μπέλινγκχαμ δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 57′.

Οι Μαδριλένοι είχαν τεράστια διπλή ευκαιρία με Εμπαπέ και Μπραχίμ Ντίας στο 71′, αλλά ο γκολκίπερ της Γιούβε, Ντι Γκρεγκόριο έκανε φανταστικές αποκρούσεις στα σουτ του Γάλλου και του Μαροκινού.

Η Γιούβε είχε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο 86′, με τον Οπέντα να σουτάρει από εξαιρετική θέση μέσα στην περιοχή, αλλά ο Ασένσιο έκανε εντυπωσιακό τάκλιν και έκοψε την μπάλα.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κουρτουά έκανε σπουδαία επέμβαση και στο 94′ σε σουτ του Κόστιτς διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος και η «βασίλισσα» πήρε μια σπουδαία νίκη επί της Γιουβέντους.

Το «κλειδί» του ματς:

Οι εξαιρετικές αποκρούσεις του Κουρτουά, στις καλές ευκαιρίες που είχε η Γιουβέντους.

Άλλαξε το ματς:

Το γκολ της Ρεάλ μπήκε σε χρονικό σημείο που η Γιούβε είχε καλύτερη εικόνα στο ματς, αλλά μετά το 1-0 η «βασίλισσα» πήρε τα ηνία του αγώνα.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Τουράμ δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του και αντικαταστάθηκε σωστά από τον Τούντορ στο 62′.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Σλάβκο Βίντσιτς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Το γκολ του Μπέλινγκχαμ τσεκαρίστηκε στο VAR και δεν υπήρχε οφσάιντ.

Σκόρερ:

Μπέλινγκχαμ 57′

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Βαλβέρδε, Μιλιτάο, Ασένσιο (88′ Γκονσάλο), Καρέρας, Ντίας (84′ Μασταντουόνο), Τσουαμενί, Γκιουλέρ (74′ Καμαβινγκά), Βινίσιους (84′ Γκαρθία), Μπέλιγχαμ, Εμπαπέ.

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Γκάτι, Ρουγκάνι, Κέλι, Καλούλου, Τουράμ (62′ Κονσεϊσάο), ΜακΚένι, Καμπιάσο (88′ Κόστιτς), Κουπμάινερς (75′ Λοκατέλι), Γιλντίζ (74′ Οπέντα), Βλάχοβιτς (75′ Ντέιβιντ).

Η επόμενη αγωνιστική των αντιπάλων Η Ρεάλ Μαδρίτης θ’ αντιμετωπίσει στις 4 Νοεμβρίου εκτός έδρας την Λίβερπουλ, ενώ η Γιουβέντους θα φιλοξενήσει το ίδιο βράδυ την Σπόρτινγκ Λισαβώνας.