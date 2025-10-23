Αταλάντα – Σλάβια Πράγας 0-0: «Γκέλα» για τους Μπεργκαμάσκι (vid)

Η Αταλάντα δεν τα κατάφερε να νικήσει τη Σλάβια Πράγας και έμεινε στο 0-0 στο Μπέργκαμο σε ματς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Έτσι οι Ιταλοί μετά το τέλος της αγωνιστικής βρίσκονται στην 17η θέση με 4 βαθμούς, ενώ οι Τσέχοι στην 28η με μόλις δύο πόντους.

Στο πρώτο ημίχρονο το ματς είχε γρήγορο ρυθμό με την Σλάβια Πράγας να μην φοβάται και να παίζει σε υψηλά μέτρα μέσα στο Μπέργκαμο, χωρίς ωστόσο να έχει μεγάλη φάση. Στο 27’ η Αταλάντα είχε μια πολύ καλή στιγμή με τον Κρστόβιτς να κάνει την προβολή πάνω στη γραμμή και τον τερματοφύλακα των Τσέχων να απομακρύνει πάνω στη γραμμή.

Στο 39′ ο Ντε Κέτελαρ μπήκε στην περιοχή, έμεινε όρθιος από το μαρκάρισμα των παικτών της Σλάβια, σούταρε αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ. Στο 45’ η Σλάβια είχε την καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου με τον Μόουζες να σουτάρει και τον τερματοφύλακα της Αταλάντα να αποκρούει.

Στο δεύτερο ημίχρονο αυτή που απείλησε πρώτη ήταν η Σλάβια, με τον Προβόντ να σουτάρει στο 51′ και τον Καρνεσέκι να αποκρούει εντυπωσιακά. Ο ρυθμός στην συνέχεια έπεσε με την επόμενη μεγάλη φάση να έρχεται στο 78′ και να είναι και πάλι για τους Τσέχους με τον Σάντιλεκ να σουτάρει και την μπάλα να περνάει λίγο άουτ.

Στο 82′ η Αταλάντα απάντησε με τον Σκαμάκα να παίρνει την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι. Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία της Σλάβια Πράγας, η οποία δεν επέτρεψε στην Αταλάντα να βρει πολλές στιγμές και να σκοράρει στο παιχνίδι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η κακή μεσοεπιθετική εμφάνιση της Αταλάντα η οποία δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να απειλήσει τους Τσέχους και να δώσει ενδιαφέρον στο παιχνίδι, το οποίο ήταν αρκετά μέτριο από πλευράς ποιότητας.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Μπερνασκόνι ήταν ο χειρότερος του γηπέδου, καθώς δεν είχε καθόλου καλή απόδοση και δέχθηκε και κίτρινη κάρτα στο 35′ και βγήκε από το γήπεδο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Ντε Μπούργκος ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο οποίος σε γενικές γραμμές είχε μια καλή διαιτησία, χωρίς να χάσει κάποια φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR χρειάστηκε να επέμβει στο 35’ βοηθώντας τον διαιτητή και λέγοντάς του πως δεν υπάρχει πέναλτι. Την φάση εξέτασε ο ίδιος και έδειξε πως δεν υπάρχει παράβαση.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Κοσουνού, Χίεν, Ντζιμσίτι, Τζαπακόστα (74’ Μπελανόβα), Μπερνασκόνι (46’ Ζαλέβσκι), Έντερσον, Ντε Ρόουν, Ντε Κετελάρε (90+1’ Σάμαρντζιτς), Κρστόβιτς (62’ Σκαμάκα), Λούκμαν (62’ Σουλεμανά)

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ: Μάρκοβιτς, Βλτσεκ (88’ Σανγιάνγκ), Μπορίλ, Ζίμα, Εμποντζί (61’ Σαντίλεκ), Ντόρλεϊ, Ζαφείρης, Μόουζες (67’ Χάλουπεκ), Πρόβοντ, Χορί, Κουσέι (88’ Πρεκόπ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

Η Αταλάντα στις 5/11 ταξιδεύει στην Γαλλία για να αντιμετωπίσει την Μαρσέιγ, ενώ η Σλάβια Πράγας υποδέχεται την Άρσεναλ στην Τσεχία στις 4/11.