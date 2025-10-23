Άιντραχτ – Λίβερπουλ 1-5: Πεντάρα στην Φρανκφούρτη για τους Reds (vid)

Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για τη Λίβερπουλ, η οποία ξέσπασε στη Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 5-1 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Βάζοντας έτσι τέλος στο σερί των τεσσάρων συνεχόμενων ηττών σε Αγγλία και Ευρώπη.

Οι «κόκκινοι» μπορεί να βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως έβγαλαν άμεσα αντίδραση και έφεραν… τούμπα το ματς, προσφέροντας μάλιστα και θέαμα με τα πέντε γκολ που κατάφεραν να σημειώσουν, έχοντας και πέντε διαφορετικούς σκόρερ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε άσχημα για τη Λίβερπουλ η οποία έχασε τον Τζέρεμι Φριμπόνγκ με τραυματισμό στο 19′, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 26′, με τον Ράσμους Κρίστενσεν να κάνει το 1-0 για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ωστόσο, η αντίδραση των παικτών του Άρνε Σλοτ ήταν άμεση και εντυπωσιακή.

Αρχικά, στο 35ο λεπτό ο Ούγκο Εκιτικέ έφερε το ματς σε ισορροπία για το 1-1, ενώ τέσσερα λεπτά μετά ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ έκανε την ανατροπή για το 2-1. Μάλιστα οι «κόκκινοι» σκόραραν και με τον έτερο στόπερ τους, αφού ο Κονατέ έγραψε το 3-1 στο 44′. Σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

H Λίβερπουλ μπήκε με διάθεση να πιέσει και στο δεύτερο μέρος απειλώντας με τους Κιέζα (49′) και Βιρτζ (55′), χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει. Ο Τεατέ στο 58′ δεν μπόρεσε να βρει στόχο για τους Γερμανούς μετά το κόρνερ του Ντοάν. Εκιτικέ και Μπράντλεϊ δοκίμασαν στον Τσέτερερ στο 63′ και το 64′, προειδοποιώντας για το επόμενο γκολ.

Αυτό ήρθε με τον Κόντι Χάκπο ύστερα από την ωραία ασίστ του Φλόριαν Βιρτζ, με τον Ολλανδό να κάνει το 4-1 στο 66′. Οι «κόκκινοι» δεν είχαν διάθεση να σταματήσουν και βρήκαν πέμπτο τέρμα στο 70′ με δράστη τον Σομποσλάι. Τίποτα δεν άλλαξε στο υπόλοιπο του παιχνιδιού, με τη Λίβερπουλ να επιστρέφει στις νίκες με το 5-1.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γκολ ισοφάρισης της Λίβερπουλ με τον Εκιτικέ να σκοράρει κόντρα στην παλιά του ομάδα, δίνοντας το έναυσμα για την ανατροπή.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η επιθετικότητα και η ορμή της Λίβερπουλ να πιέσει από την στιγμή που έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά και να μην επαναπαυθεί, κρατώντας την ίδια ένταση και στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Αρτούρ Τεατέ αντιμετώπισε πολλά προβλήματα κόντρα στους επιθετικούς της Λίβερπουλ και δεν μπόρεσε ουσιαστικά να ανταπεξέλθει στα αμυντικά του καθήκοντα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Φρανσουά Λετεσιέ δεν αντιμετώπισε προβλήματα στο παιχνίδι, βγάζοντας μάλιστα μόλις δύο κίτρινες κάρτες.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ομοίως και το VAR δεν χρειάστηκε να παρέμβει έχοντας μια ήσυχη βραδιά.

ΣΚΟΡΕΡ:

26′ Κρίστενσεν – 35′ Εκιτικέ, 39′ Φαν Ντάικ, 44′ Κονατέ, 66′ Χάκπο, 70′ Σομποσλάι

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ: Τσέτερερ, Αμεντά, Κοχ, Τεατέ, Κρίστενσεν (59′ Κόλινς), Γκέτζε (65′ Σαϊμπί), Λάρσον, Μπράουν, Ντοάν (64′ Ουζούν), Μπαχογιά (59′ Μπουρκάρντ), Κνάουφ (76′ Σκιρί)

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Φριμπόνγκ (19′ Μπράντλεϊ), Κονατέ (75′ Γκόμεζ), Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Βιρτζ, Σομποσλάι, Τζόουνς, Χάκπο (74′ Μακ Άλιστερ), Εκιτικέ (74′ Σαλάχ), Ίσακ (46′ Κιέζα)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ:

Στις 4/11 η Άιντραχτ θα φιλοξενηθεί από τη Νάπολι, ενώ στις 4/11 η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης.