Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)

Λύγισε στο δεύτερο ημίχρονο η Μαρσέιγ, διάστημα που έπαιξε με δέκα παίκτες. Παράλληλα, χρυσές αλλαγές αποδείχθηκαν για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας οι Κατάμο και Αλισον Σάντος που σκόραραν και έδωσαν τη νίκη με 2-1 στους Πορτογάλους, στο ματς της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Ιωαννίδης μπήκε αλλαγή και έχασε ευκαιρία για γκολ, ενώ ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο. Η Μαρσέιγ προηγήθηκε στο 14΄, όμως δεν άντεξε.

Και οι δυο ομάδες ξεκίνησαν ανοιχτά το παιχνίδι, όμως η Μαρσέιγ ήταν περισσότερο απειλητική χάρη στον ορεξάτο Ιγκόρ Παϊσάο. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ σκόραρε στο 14’ με ένα καταπληκτικό σουτ, μετά από πάσα του Ομπεμαγιάνγκ. Ο 25χρονος Παϊσάο έχει τη συνήθεια να πετυχαίνει γκολ νωρίς στην καριέρα του στο Champions League, καθώς και τα πέντε γκολ του στη διοργάνωση σημειώθηκαν στα πρώτα 14 λεπτά των αγώνων!

Η Σπόρτινγκ προσπάθησε να πιέσει αλλά χωρίς ρίσκα, με τον Ρούλι να κάνει την πρώτη του απόκρουση στο 35’ σε σουτ του Τρινκάο. Κάποια σουτ είχε και η Μαρσέιγ, στο 36’ με τον Γκρίνγουντ και στο 45’ με τον Ομπαμεγιάνγκ που έφυγαν άουτ. Οι Γάλλοι ήταν ελαφρώς ανώτεροι στα πρώτα 45’ και είχαν τον έλεγχο του αγώνα.

Το ματς έγινε ροντέο στις καθυστερήσεις, όπου η Μαρσέιγ έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Εμερσον με δεύτερη κίτρινη (45+2’) αφού ο διαιτητής Ομπρένοβιτς θεώρησε ότι έκανε θέατρο σε πέναλτι που καταλόγισε. Η πρώτη κίτρινη στον Εμερσον ήταν στο 39’.

Λόγω της αποβολής η Μαρσέιγ άφησε χώρο στους γηπεδούχους που απείλησαν πρώτη φορά στο 58’ με σουτ του Κέντα που έδιωξε ο Ρούλι σε κόρνερ. Νέα απόκρουση του γκολκίπερ της Μαρσέιγ στο 62΄σε σουτ του Σιμόες.

Η απόδοση της Σπόρτινγκ ανέβαινε σταδιακά και ισοφάρισε στο 69’ με πλασέ του Κατάμο, έπειτα από ασίστ του Γκονσάλβες. Η Σπόρτινγκ συνέχισε να πιέζει και στο 84’ ο Ιωαννίδης έχασε μεγάλη ευκαιρία, καθώς αμυντικός έσωσε προ της γραμμής το σουτ που έκανε. Φαινόταν ότι θα σκοράρουν οι Πορτογάλοι επειδή η Μαρσέιγ ήταν σε πανικό. Το 2-1 πέτυχε στο 86’ ο Αλισον Σάντος με σουτ έξω από την περιοχή.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αποβολή του Εμερσον στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στα πρώτα 45’ η Μαρσέιγ ήταν καλύτερη αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οπισθοχώρησε με αποτέλεσμα να ηττηθεί.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η πίεση της Σπόρτινγκ ήταν συνεχής σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, καθώς ο σκόρερ Κατάμο που μπήκε αλλαγή έδωσε ρυθμό στην ομάδα του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Παβάρ ήταν ο αδύναμος κρίκος στην άμυνα της Μαρσέιγ, είχε προβλήματα απέναντι στους Πορτογάλους..

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο 45+1’ ο Γερμανός Ομπρένοβιτς έδωσε πέναλτι σε πτώση του Εμερσον σε μαρκάρισμα του Αραούχο. Όμως, κλήθηκε στο VAR και όχι μόνο πήρε πίσω το πέναλτι αλλά απέβαλε τον Εμερσον (45+2’) για θέατρο. Επίσης, στο 90+2’ πήρε πίσω κόκκινη κάρτα και την άλλαξε σε κίτρινη. Αρα, δεν ήταν καλός.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Χρειάστηκε τρεις φορές. Με παρέμβαση του Σλοβένου Γιουνγκ, ο Ομπρένοβιτς πήρε πίσω το πέναλτι. Αρχικά το γκολ του Κατάμο (1-1) ακυρώθηκε ως οφσάιντ αλλά δεν ήταν σύμφωνα με το VAR, καθώς ο Παβάρ κάλυπτε τον παίκτη της Σπόρτινγκ. Στο 90+1’ ο Αραούχο είδε κόκκινη κάρτα αλλά με παρέμβαση VAR η απόφαση άλλαξε σε κίτρινη.

ΣΚΟΡΕΡ: 69΄Κατάμο, 86’ Αλισον Σάντος – 14’ Παϊσάο

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ: Σίλβα, Ντεμπάστ (80’ Ντιομάντ), Ινάσιο, Φρεσνέντα (80’ Αλισον Σάντος), Αραούχο (90+3′ Ρέις), Χιούλμαντ, Σιμόες (64’ Ιωαννίδης), Τρινκάο, Κέντα (64’ Κατάμο), Γκονσάλβες, Σουάρες.

ΜΑΡΣΕΪΓ: Ρούλι, Αγκέρντ, Μπαλέρντι, Παβάρ, Χόιμπιεργκ, Βερμέρεν (46’ Ο’ Ράιλι), Έμερσον, Γουεά (67’ Γκαρσία), Παϊσάο (67’ Γκόμες), Γκρίνγουντ (46’ Μουρίγιο), Ομπαμεγιάνγκ (82’ Βαζ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Στις 4/11 η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα ταξιδέψει στο Τορίνο για να αντιμετωπίσει τη Γιουβέντους. Μια μέρα μετά (5/11) η Μαρσέιγ θα υποδεχθεί την Αταλάντα.