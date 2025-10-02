Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-1: Με σφραγίδα Χόιλουντ το πρώτο τρίποντο για τους Ναπολιτάνους (vid)

Η Νάπολι επικράτησε με 2-1 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και πήρε το πρώτο τρίποντο στη League Phase του Champions League, με πρωταγωνιστές τους Κέβιν Ντε Μπρόινε και Ράσμους Χόιλουντ.

Ο Βέλγος «σέρβιρε» και τα δύο γκολ στον Δανό σέντερ φορ, ο οποίος επιβεβαίωσε την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα σκοράροντας και τα δύο γκολ της ομάδας του.

Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός στην εφετινή σεζόν, ωστόσο στο τέλος δεν χάρηκε, σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από πολύ σοβαρά επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων αρκετές ώρες πριν από τη σέντρα του παιχνιδιού.

Η Νάπολι ξεκίνησε πιο επιθετικά στο ματς από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, είχε τον έλεγχο και απείλησε για πρώτη φορά στο 22ολεπτό με το σουτ του Αγκισά να περνάει άουτ, μακριά από την εστία των Πορτογάλων.

Οι Ιταλοί συνέχισαν να είναι καλύτεροι και κεφαλαιοποίησαν την υπεροχή τους στο 36ο λεπτό, όταν ο Ντε Μπρόινε βρήκε τον Χόιλουντ και ο Δανός άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Το 1-0 ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Σπόρτινγκ ισορρόπησε το παιχνίδι και προϊόντος του χρόνου ξεκίνησε να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Στο 62ο λεπτό ο Μάκελι έδωσε πέναλτι εις βάρος του Πολιτάνο. Ο Λουίς Σουάρες ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-1 για τους Πορτογάλους στο 63ο λεπτό.

Σο 79ο λεπτό και πάλι ο Ντε Μπρόινε έδωσε έτοιμο γκολ στον Χόιλουντ και αυτός δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει δύο τα τέρματα τόσο τα δικά του, όσο και της ομάδας του. Το 2-1 έμεινε μέχρι το τέλος και έτσι οι Ιταλοί πήραν το πρώτο τους τρίποντο στη League Phase.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η άριστη συνεργασία ανάμεσα σε Ντε Μπρόινε και Χόιλουντ με τους δύο να κάνουν… σμπαράλια την άμυνα της Σπόρτινγκ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Tο πρώτο γκολ της Νάπολι που ήρθε στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου και έδωσε «κεφάλι» στο σκορ και ψυχολογία στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Σίλβα ήταν ο χειρότερος του γηπέδου με τον τερματοφύλακα των Πορτογάλων να μην πιάνει ούτε… σεντόνι ανοιχτό.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ντάνι Μάκελι ήταν ο άρχοντας της αναμέτρησης, δεν είχε κάποια ιδιαίτερα δύσκολη φάση να διαχειριστεί, κάνοντας ένα καλό ματς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Δεν χρειάστηκε να επέμβει κάπου το VAR, το οποίο είχε ένα εύκολο βράδυ στην Ιταλία.

ΣΚΟΡΕΡ: Χόιλουντ 36, 79’, Λουίς Σουάρες 63’

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Ζεσούς, Γκουτιέρεθ (81’ Ολιβέρα), Σπινατσόλα, Μποϊκέμα, Ανγκισά, Λομπότκα, Πολιτάνο (69’ Νέρες), Ντε Μπρόινε (81’ Γκίλμουρ), ΜακΤόμινεϊ (69’ Λανχ), Χόιλουντ (90’ Λούκα).

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ: Ρουί Σίλβα, Αραούχο, Φρεσνέδα, Κουαρέσμα (67’ Ντεμπάστ), Ινάσιο, Σιμόες, (78’ Μορίτα) Γιούλμαν, Κατάμο (46’ Τρινκάο), Τρινκάο (46’ Πότε), Κέντα, Ιωαννίδης (67’ Άλισον Σάντος)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Στις 21/10 η Νάπολι ταξιδεύει στην Ολλανδία για να αντιμετωπίσει την Αϊντχόφεν, ενώ η Σπόρτινγκ στις 22/10 υποδέχεται τη Μαρσέιγ στην Πορτογαλία