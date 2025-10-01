Επεισόδια και ένταση πριν το παιχνίδι Νάπολι – Σπόρτινγκ (vids)
Μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα στους οπαδούς της Νάπολι και της Σπόρτινγκ λίγες ώρες πριν τη σέντρα του μεταξύ τους αγώνα για τη League Phase του Champions League.
Η Νάπολι υποδέχεται τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στις 22.00, όμως το ματς… ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων που δημιούργησαν σοβαρά επεισόδια.
Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League ανάμεσα στις δύο ομάδες στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», υπήρξαν μεγάλης έντασης συγκρούσεις και σκηνές απείρου… κάλλους.
Οι οπαδοί των δύο ομάδων πετούσαν καρέκλες ο ένας στον άλλο, ενώ υπήρξαν μάχες σώμα με σώμα, με γκλοπ, μπαστούνια και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο ανθρώπινος νους. Οτιδήποτε έβρισκαν μπροστά τους το εκσφενδόνιζαν προς πάσα κατεύθυνση, με την αστυνομία της πόλης, να αναζητείται καθώς είναι άφαντη από τα επεισόδια, τα οποία συνεχίζονται.
01.10.2025, Sporting🇵🇹 hooligans holding their ground in Napoli🇮🇹, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/OXKDRr0Cao
— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2025
01.10.2025, Streetfight Napoli🇮🇹 vs Sporting🇵🇹, win Sporting, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/uDFwseCgGG
— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2025
