«Η Ρεάλ συνάντησε χάος στο Καζακστάν»

Προβλήματα που είχαν να κάνουν με χάος και με επιστροφή στο παρελθόν συνάντησε η Ρεάλ Μαδρίτης, για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι, όπου νίκησε 5-0 για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

«Καμία οργάνωση, χιλιάδες στις εξέδρες χωρίς εισιτήρια και γενικό χάος!» είναι τα συμπεράσματα από τις συνθήκες που συνάντησε η Ρεάλ σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με την Marca, βασικά οργανωτικά στοιχεία παραμελήθηκαν εντελώς. Δεν υπήρχαν εξατομικευμένες διαπιστεύσεις, δεν υπήρχαν κατάλληλοι χώροι εργασίας των μέσων ενημέρωσης και οι δίοδοι του σταδίου ήταν φραγμένοι λόγω του συνωστισμού. Η έλλειψη εμπειρίας, προσωπικού και υποδομών δημιούργησε σκηνές που θύμιζαν μια περασμένη ποδοσφαιρική εποχή. Όλα αυτά σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Περισσότερα από 150.000 αιτήματα εισιτηρίων καταγράφηκαν για τον αγώνα, ξεπερνώντας κατά πολύ την επίσημη χωρητικότητα του σταδίου των 24.000. Ο σύλλογος, που βρίσκεται βαθιά στην Ασία, απλά δεν ήταν εξοπλισμένος για να διαχειριστεί μια τόσο μαζική εισροή ανθρώπων για έναν αγώνα υψηλού επιπέδου στην Ευρώπη.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ανακαλύφθηκε ότι διαπιστεύσεις και εισιτήρια είχαν πλαστογραφηθεί, σύμφωνα με καταγγελίες. Μέχρι να το συνειδητοποιήσουν οι διοργανωτές, οι οποίοι κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες για το καλύτερο, ήταν πολύ αργά. Οι κερκίδες ήταν γεμάτες, με περίπου 30.000 άτομα μέσα στο στάδιο, πολύ πάνω από τον επίσημο αριθμό προσέλευσης που εμφανιζόταν στην οθόνη.

«Οι φίλαθλοι πλαστογράφησαν διαπιστεύσεις και εισιτήρια, και όταν το ανακαλύψαμε, ήταν πολύ αργά», παραδέχτηκαν οι αξιωματούχοι της Καϊράτ. Ο αγώνας αποκάλυψε σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις και έδειξε ότι ορισμένοι χώροι παραμένουν απροετοίμαστοι για τη φιλοξενία διοργανώσεων υψηλού επιπέδου της UEFA.

Παρά το χάος, η βραδιά θα μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου του Καζακστάν. Η Καϊράτ για τη League Phase του Champions League εκτός από τον Ολυμπιακό (9/12), υποδέχεται την Πάφο (21/10) και την Μπριζ (20/1).