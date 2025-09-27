Η Ατλέτικο διέλυσε τη Ρεάλ (5-2) στο ντέρμπι της Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε την πρώτη ήττα της σεζόν από τη γηπεδούχο Ατλέτικο Μαδρίτης με 5-2. Σε ένα ματς που συνοδεύτηκε από πληθώρα από γκολ, αφού αρχικά οι «ροχιμπλάνκος» προηγήθηκαν, αλλά ακολούθησε γρήγορα η «απάντηση» από τους Μαδριλένους με τον Εμπαπέ για την ισοπαλία, όταν και στη συνέχεια η «βασίλισσα» πήρε προβάδισμα στο ματς με τον Γκιουλέρ που «έγραψε» το 2-1.

Η Ατλέτικο, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου ισοφάρισε ξανά κόντρα στην Ρεάλ, με τον Σέρλοκ να κάνει το 2-2 με κεφαλιά. Όμως, στο δεύτερο ημίχρονο οι «ροχιμπλάνκος» κυριάρχησαν κόντρα στην αντίπαλο του Ολυμπιακού και με δύο γκολ του Αλβάρες (το ένα ήταν πέναλτι) και του Γκριεζμάν στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη εναντίον της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο.

Πανδαισία από γκολ στο πρώτο μισό του ματς

Ο Ρομπέν λε Νορμάν άνοιξε από νωρίς το σκορ για τους γηπεδούχους και «βρήκε δίχτυα» μόλις στο 14′ της αναμέτρησης, σχεδόν δέκα λεπτά μετά ήρθε η απάντηση από τον Εμπαπέ που ισοφάρισε για τους Μαδριλένους κάνοντας το 1-1.

Μετά το γκολ του Γάλλου σούπερ σταρ, η Ρεάλ συνέχισε να πιέζει και στο 37′ ο Γκιουλέρ έδωσε το προβάδισμα στη «βασίλισσα» από μία φοβερή ασίστ που του μοίρασε ο Βινίσιους.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ατλέτικο να ισοφαρίζει χάρη στην κεφαλιά του Σέρλοτ μέσα από την περιοχή, ο οποίος «έγραψε» το 2-2 στο 45+3.

Πήρε προβάδισμα η Ατλέτικο Μαδρίτης στο δεύτερο ημίχρονο

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Γκιουλέρ, υπέπεσε σε παράβαση πέναλτι και έτσι στο 51′ ο Αλβάρες εκτέλεσε εύστοχα για να δώσει προβάδισμα στην Ατλέτικο με 3-2.

Ο Αργεντινός επιθετικός «εκτέλεσε» ξανά την Ατλέτικο με γκολ στο 63′ για το 4-2 και το τελικό 5-2 ήρθε με γκολ του Γκριεζμάν στις καθυστερήσεις.

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

3/10 21:30 Χόφενχαϊμ – Κολωνία

4/10 16:30 Λεβερκούζεν – Ουνιόν

4/10 16:30 Ντόρτμουντ – Λειψία

4/10 16:30 Βέρντερ – Σαν Πάουλι

4/10 16:30 Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ

4/10 19:40 Άιντραχτ – Μπάγερν

5/10 16:30 Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ

5/10 18:30 Αμβούργο – Μάιντζ

5/10 20:30 Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ