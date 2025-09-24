Ο Μασταντουόνο σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στην έδρα της Λεβάντε και επικράτησε άνετα με 4-1 των γηπεδούχων, συνεχίζοντας στην κορυφή της La Liga και χωρίς να έχει χάσει βαθμό.

Η «βασίλισσα» «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο το ματς, ενώ ο Τσάμπι Αλόνσο είδε τον Φράνκο Μασταντουόνο να πετυχαίνει το πρώτο του επίσημο γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και να το πανηγυρίζει έξαλλα.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός συνεργάστηκε άψογα με τον Βινίσιους που ήταν αυτός που του έδωσε και την ασίστ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα πανέμορφο τελείωμα για να «κλειδώσει» και το τρίποντο της Ρεάλ από πολύ νωρίς.

Δείτε το γκολ του Μασταντουόνο με τη Ρεάλ:

FRANCO MASTANTUONO SCORES HIS FIRST GOAL FOR REAL MADRID pic.twitter.com/0sFY8bWDty — WolfRMFC (@WolfRMFC) September 23, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μασταντουόνο αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Ρίβερ Πλέιτ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ στο ποδόσφαιρο.