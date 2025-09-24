Ο Μασταντουόνο σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (vid)
Ο Φράνκο Μασταντουόνo άρχισε να… γράφει γκολ στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς πέτυχε το δεύτερο κόντρα στη Λεβάντε.
- Ο Κικίλιας είδε και τον Κατσιματίδη στη Νέα Υόρκη
- Δημοσιογράφος που είχε απολυθεί από το ABC Αυστραλίας για τα σχόλιά της για τη Γάζα θα πάρει νέα αποζημίωση
- Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος μετά από επίθεση αρκούδας
- Από τον Τσάρλι Κερκ μέχρι τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους: Οι υποψήφιοι για το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ της ΕΕ
Η Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στην έδρα της Λεβάντε και επικράτησε άνετα με 4-1 των γηπεδούχων, συνεχίζοντας στην κορυφή της La Liga και χωρίς να έχει χάσει βαθμό.
Η «βασίλισσα» «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο το ματς, ενώ ο Τσάμπι Αλόνσο είδε τον Φράνκο Μασταντουόνο να πετυχαίνει το πρώτο του επίσημο γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και να το πανηγυρίζει έξαλλα.
Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός συνεργάστηκε άψογα με τον Βινίσιους που ήταν αυτός που του έδωσε και την ασίστ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα πανέμορφο τελείωμα για να «κλειδώσει» και το τρίποντο της Ρεάλ από πολύ νωρίς.
Δείτε το γκολ του Μασταντουόνο με τη Ρεάλ:
FRANCO MASTANTUONO SCORES HIS FIRST GOAL FOR REAL MADRID pic.twitter.com/0sFY8bWDty
— WolfRMFC (@WolfRMFC) September 23, 2025
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μασταντουόνο αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Ρίβερ Πλέιτ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ στο ποδόσφαιρο.
- Ποια ομάδα της Euroleague έχει στη λίστα της τον Μοντρέζλ Χάρελ (vids)
- Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Χιτικούδης που βρίσκεται στην «ερυθρόλευκη» λίστα (vid)
- Ο Μασταντουόνο σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (vid)
- Υπέγραψε σε ομάδα του ΝΒΑ ο Μόντε Μόρις που γράφτηκε για τον Ολυμπιακό
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ
- Ντε Τζέρμπι: «Είναι μία από τις καλύτερες ημέρες μου…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις