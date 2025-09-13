La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ησυχάζει με τη διαιτησία

Για «αστείο βίντεο» τηλεκριτικής των διαιτητικών αποφάσεων κατηγορεί την Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας (CTA) η Ρεάλ Μαδρίτης. Το κανάλι της δεν αφήνει τίποτα χωρίς σχολιασμό και ξεχειλίζει η δυσαρέσκεια του συλλόγου, αυτή τη φορά για τις εξηγήσεις της CTA σχετικά με τις επίμαχες φάσεις στην αρχή της σεζόν, όπως θα γίνεται κάθε Πέμπτη μετά από αγώνες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να αυξάνει την κριτική της προς τους διαιτητές. Σχεδόν καθημερινά, το επίσημο τηλεοπτικό κανάλι του συλλόγου προβάλλει παράπονα για αποφάσεις της La Liga, της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και, κυρίως, των διαιτητών.

Αρχικά, το κανάλι της Ρεάλ ασχολούνταν μόνο με την παρουσίαση των διαιτητών, με μικρής διάρκειας βίντεο, μετά τους ορισμούς. Όμως, από την 3η αγωνιστική και μετά, αυτά τα βίντεο επεκτάθηκαν σχεδόν στο μισάωρο, στοχεύοντας συνεχώς τους διαιτητές και στο VAR.

Δεν λείπουν οι συγκρίσεις μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα όσον αφορά τις κίτρινες κάρτες και τα πέναλτι, τόσο στη La Liga όσο και στο Champions League. Η ανάλυση της CTA (Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας) για τα επίμαχες φάσεις των πρώτων τριών αγωνιστικών έριξαν λάδι στη φωτιά.

«Απλώς ένα βίντεο στο διαδίκτυο, καμία συνέντευξη Τύπου, καμία ερώτηση, τίποτα. Ένα τετράλεπτο βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο ήταν η ιδέα τους για διαφάνεια μετά τη ντροπιαστική αγωνιστική», ανέφερε η Real Madrid TV για την τηλεκριτική της CTA.

«Ένα βίντεο χωρίς διαφάνεια — καμία δυνατότητα να τεθούν ερωτήσεις για οτιδήποτε άλλο. Ένα πλήρες φιάσκο», πρόσθεσε το κανάλι, υπογραμμίζοντας «σοβαρές αμφιβολίες για το ακυρωθέν γκολ του Αρντά Γκουλέρ, που παραμένει ασαφές ό,τι κι αν λένε». Το γκολ του Γκιουλέρ ακυρώθηκε στο ματς με την Μαγιόρκα που η Ρεάλ νίκησε 2-1.

Ένας από τους αναλυτές της Real Madrid TV πήγε ακόμα παραπέρα, δηλώνοντας: «Ο τρόπος της ανάλυσης των επίμαχων φάσεων είναι άχρηστος. Δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Αυτό το βίντεο είναι αστείο. Δεν προσθέτει τίποτα νέο. Η ισπανική διαιτησία, η CTA, το ισπανικό ποδόσφαιρο παραμένουν υπό υποψία, βουτηγμένα στη λάσπη».

Η CTA παρέμεινε σταθερή, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι στο πλέον διαβόητο ακυρωθέν γκολ του Αρντά Γκιουλέρ, τόσο ο διαιτητής όσο και το VAR πήραν τη σωστή απόφαση. Στην ανάλυσή της διευκρίνισε: «Ο κανονισμός, που ισχύει εδώ και αρκετές σεζόν, είναι πολύ γνωστός στο ποδόσφαιρο. Ορίζει ότι ένας παίκτης διαπράττει παράβαση αν σκοράρει αμέσως μετά την επαφή της μπάλας με το χέρι ή το μπράτσο του — ακόμη και ακούσια. Σε αυτή την περίπτωση, αν και πρόκειται για δεύτερη προσπάθεια, η ελάχιστη χρονική καθυστέρηση και ο τρόπος που εξελίσσεται η φάση σημαίνουν ότι θεωρείται μέρος της ίδιας ακολουθίας και πληροί το κριτήριο της αμεσότητας. Επομένως, η ακύρωση του γκολ μετά την παρέμβαση του VAR ήταν η σωστή απόφαση».

Η CTA πρόσθεσε: «Αν, στην ίδια φάση, ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είχε επιλέξει να δώσει πάσα σε συμπαίκτη του που στη συνέχεια σκόραρε, το γκολ θα είχε θεωρηθεί έγκυρο».