Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1: «Καθάρισαν» σε δύο λεπτά οι Μαδριλένοι
Η Ρεάλ Μαδρίτης ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ κόντρα στη Μαγιόρκα μέσα σε δύο λεπτά και επικράτησε με 2-1 κάνοντας το 3/3 στη La Liga.
Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο ισπανικό πρωτάθλημα η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε της Μαγιόρκα με 2-1 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της La Liga.
Το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως χρειάστηκε μόλις δύο λεπτά για ανατρέψει πλήρως την κατάσταση και να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα, φτάνοντας έτσι τις τρεις σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο ξεκίνημα της σεζόν.
Η Ρεάλ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και μόλις στο 7′ ο Εμπαπέ σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη του VAR. Έτσι η Μαγιόρκα βρήκε τρόπο να πάρει εκείνη τα ηνία στο σκορ με τον Βεντάτ Μουρίκι στο 18ο λεπτό.
Η απάντηση των Μαδριλένων δεν άργησε να έρθει, φέρνοντας τα πάνω κάτω μέσα σε μόλις δύο λεπτά. Στο 37′ ο Αρντά Γκιουλέρ έφερε το παιχνίδι στα ίσα για το 1-1, ενώ ένα λεπτό μετά ο Βινίσιους Τζούνιορ ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1. Η «βασίλισσα» θα μπορούσε να είχε πετύχει κι άλλο τέρμα, όμως το γκολ του Γκιουλέρ στο 57′ ακυρώθηκε ύστερα από εισήγηση του VAR.
ΡΕΑΛ Μαδρίτης: Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ (71’Καρβαχάλ), Μιλιτάο, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Γκιούλέρ (71’Θεμπάγιος), Μασταντουόνο (66’Μπραΐμ), Εμπαπέ (95’Γκονθάλο), Βινίσιους (71’Ροντρίγκο).
ΜΑΓΙΟΡΚΑ: Λέο Ρομάν, Μορέι (79’Σάντσεθ), Ραΐγιο, Βαλιέντ, Κουμπουλά, Λάτο (79’Μοχίκα), Μορλάνες (87’Βιρχίλι), Νταρντέρ, Τόρε (64’Σάμου), Γιοσέπ (87’Ασάνο), Μουρίκι.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Έλτσε – Λεβάντε 2-0
Βαλένθια – Χετάφε 3-0
Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1
Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0
Zιρόνα – Σεβίλλη 0-2
Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα
31/08 18:00 Θέλτα – Βιγιαρεάλ
31/08 20:00 Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο
31/08 20:30 Εσπανιόλ – Οσασούνα
31/08 22:30 Ράγιο Βαγεκάνο – Μπαρτσελόνα
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
12/09 22:00 Σεβίλλη – Έλτσε
13/09 15:00 Χετάφε – Οβιέδο
13/09 17:15 Λεβάντε – Μπέτις
14/09 15:00 Θέλτα – Χιρόνα
14/09 19:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Αλαβές
14/09 19:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
14/09 19:00 Μπαρτσελόνα – Βαλένθια
14/09 19:00 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης
14/09 19:30 Οσασούνα – Ράγιο Βαγεκάνο
15/09 22:00 Εσπανιόλ – Μαγιόρκα
