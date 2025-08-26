Ο Λούκας Βάθκεθ στη Λεβερκούζεν μετά από δέκα χρόνια στη Ρεάλ

Ο Λούκας Βάθκεθ είναι και επίσημα παίκτης της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο 33χρονος Ισπανός επιθετικός μέσος αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από μία δεκαετία γεμάτη επιτυχίες και τίτλους, για να ξεκινήσει το πρώτο του ποδοσφαιρικό ταξίδι στη Γερμανία.

Στην παρουσίασή του με το «21» στην πλάτη, ο Βάθκεθ ευχαρίστησε τον Τσάμπι Αλόνσο και τον πρώην συμπαίκτη του, Ντάνι Καρβαχάλ, για τα όσα του μετέφεραν σχετικά με τον γερμανικό σύλλογο: «Οι συζητήσεις μου με τους υπεύθυνους επιβεβαίωσαν όσα είχα ακούσει: η Λεβερκούζεν είναι απόλυτα προσανατολισμένη στη νίκη και έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Αυτό ταιριάζει απόλυτα στις δικές μου προσδοκίες».

Ο διεθνής άσος φεύγει από τη «Βασίλισσα» με ένα εντυπωσιακό βιογραφικό: 402 παιχνίδια, 22.148 λεπτά συμμετοχής, 38 γκολ, 60 ασίστ και 23 τρόπαια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν 5 Champions League, 4 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 4 Σούπερ Καπ Ευρώπης, 4 πρωταθλήματα Ισπανίας, 1 Κύπελλο Ισπανίας και 4 Σούπερ Καπ Ισπανίας. Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και με τη μορφή δανεισμού στην Εσπανιόλ (2014-15).

Η συνεργασία του με τη Μπάγερ θα έχει διάρκεια δύο ετών, έως τον Ιούνιο του 2027. Η μεταγραφή του έρχεται να καλύψει το κενό που άφησε ο Τζερεμί Φριμπονγκ, ο οποίος μετακινήθηκε στη Λίβερπουλ έναντι 40 εκατ. ευρώ.

Ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Σίμον Ρολφες, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Με τον Λούκας Βάθκεθ αποκτούμε έναν ποδοσφαιριστή με τεράστια εμπειρία, που έχει κατακτήσει τα πάντα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει εξαιρετική τεχνική, τακτική ευφυΐα και θα αποτελέσει πυλώνα της ομάδας μας».

Ο Βάθκεθ έμεινε ελεύθερος μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και εξετάστηκε από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας, ακόμα και από την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Ωστόσο, αποφάσισε να επιλέξει τη νέα πρόκληση της Μπουντεσλίγκα. Ακολουθεί την αντίθετη πορεία με τον Τσάμπι Αλόνσο. Ο Βάθκεθ πήγε από τη Ρεάλ στη Λεβερκούζεν ενώ ο Τσάμπι Αλόνσο άφησε την τεχνική ηγεσία της Λεβερκούζεν για να αναλάβει τη Ρεάλ.