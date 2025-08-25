Ξεχώρισε ο Κουλιεράκης: Στην κορυφαία ενδεκάδα της πρεμιέρας της Bundesliga (pic)

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα σεζόν στη Bundesliga με τη Βόλφσμπουργκ. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας διεθνής αμυντικός ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στην εκτός έδρας νίκη των «λύκων» με 3-1 επί της Χάιντενχαϊμ, στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος.

Με αυτή του την εμφάνιση, το περιοδικό «Kicker» συμπεριέλαβε τον Κουλιεράκη στην κορυφαία ενδεκάδα της πρώτης αγωνιστικής της Bundesliga, στην οποία ξεχωρίζει η ομάδα της Μπάγερν Μονάχου με πέντε ποδοσφαιριστές της, μετά την επιβλητική νίκη με 6-0 απέναντι στη Λειψία.

Η σχετική ανάρτηση:

Konstantinos Koulierakis steht der @kicker Elf des Tages. Verdient! 👏🐺 pic.twitter.com/G7SwLeKSJe — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 25, 2025

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της γερμανικής ομάδας και αυτό αποδείχθηκε στην πρεμιέρα, όπου ήταν εξαιρετικός, ενώ και ο τεχνικός της εθνικής ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ποντάρει πολλά στον διεθνή σέντερ μπακ, ενόψει των επίσημων αναμετρήσεων της γαλανόλευκης.

Ένας ποδοσφαιριστής, που ξεχωρίζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κέρδισε με το σπαθί του μια θέση στην κορυφαία 11άδα της Bundesliga για την πρώτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το προηγούμενο διάστημα το όνομά του είχε «παίξει» δυνατά για αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, ανάμεσά τους και η Λίβερπουλ, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τα σχετικά δημοσιεύματα σε Αγγλία και Γερμανία.