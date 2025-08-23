Εντυπωσιακή πρεμιέρα, αλλά συνάμα και… ατυχία για Γιαννούλη στη νίκη της Άουγκσμπουργκ για την πρεμιέρα της Bundesliga, ενώ με… το δεξί στο νέο πρωτάθλημα μπήκαν και οι Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ουνιόν Βερολίνου, Βόλφσμπουργκ και Χόφενχαϊμ.

Ο Έλληνας διεθνής αριστερός φουλ μπακ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στην πρεμιέρα της νέας σεζόν, ανοίγοντας το δρόμο στην Άουγκσμπουργκ για να περάσει με άκρως εμφατικό τρόπο το εμπόδιο της Φράιμπουργκ εκτός έδρας (3-1).

Το γκολ του 29χρονου Γιαννούλη στο 29ο λεπτό ήταν το δεύτερό του στο γερμανικό πρωτάθλημα από πέρυσι, όταν και εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας του 37χρονου τεχνικού, Σάντρο Βάγκνερ. Ωστόσο, ο Έλληνας μπακ τραυματίστηκε στο 60′ και αποχώρησε από τον αγώνα.

Από το πρώτο 45λεπτο «καθάρισαν» και οι Άϊντραχτ Φρανκφούρτης, Ουνιόν Βερολίνου, που επικράτησαν με 4-1 και 2-1 των Βέρντερ Βρέμης και Στουτγκάρδης αντίστοιχα.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης φαίνεται ότι κι εφέτος θα βρίσκεται στις αρχικές επιλογές του προπονητή της Βόλφσμπουργκ, Πολ Σιμόνις. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός ήταν στην ενδεκάδα που παρέταξε ο Ολλανδός προπονητής στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Χάιντενχαϊμ, στην οποία οι «Λύκοι» πανηγύρισαν σπουδαίο «διπλό» με 3-1.

Η έκπληξη στο «κυρίως μενού» της αγωνιστικής έγινε στη «Μπάι Αρίνα», όπου η Χόφενχαϊμ με ανατροπή έφυγε με τη νίκη απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν (2-1).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Bundesliga:

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0

(32΄ Λουϊς Ντίας, 27΄,42΄ Ολίσε, 64΄,74΄,77΄ Κέιν)

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ 1-2

(6′ Κουάνσα – 25′ Ασλάνι, 52′ Λεμπέρλε)

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 1-3

(58′ πέν. Γκρίφο – 32′ Γιαννούλης, 42′ Ματσιμά, 45’+2 Βολφ)

Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ 1-3

(29′ Σιένσα – 20′ Σκοβ-Όλσεν, 66′ Σβάνμπεργκ, 87′ πέν. Αμούρα)

Άιντραχτ-Βέρντερ Βρέμης 4-1

(22′ Ουζούν, 25′, 47′ Μπαχόγια, 70′ Κνάουφ – 48′ Νάινμαχ)

Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη 2-1

(18′, 24′ Ανσά – 86′ Τόμας)

Σαν Πάουλι-Ντόρτμουντ 19:30

Μάιντζ-Κολωνία 24/8

Γκλάντμπαχ-Αμβούργο 24/8