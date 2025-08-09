Επιμένουν στο εξωτερικό για Λίβερπουλ και Κουλιεράκη

Η Λίβερπουλ ψάχνει από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περιόδου έναν στόπερ, με το όνομα που Μαρκ Γκουεχί της Κρίσταλ Πάλας να είναι αυτό που ξεχωρίζει.

Οι «reds» βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό, αλλά και με την Πάλας, όμως σε περίπτωση που δεν μπορέσει να τον αποκτήσει έχει και το plan b της, το οποίο μάλιστα αποτελείται από δύο παίκτες.

Το ένα από αυτά είναι γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους αφού πρόκειται για τον πρώην αμυντικό του ΠΑΟΚ Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

«Η Λίβερπουλ εξακολουθεί να διεκδικεί τον Μαρκ Γκουέχι. Αν δεν μπορέσουν να τον αποκτήσουν, θα στραφούν ξανά στις νεότερες επιλογές για τον κεντρικό αμυντικό.

Ο Τζιοβάνι Λεόνι στην Πάρμα είναι μία από αυτές, αλλά υπάρχουν και άλλες. Ο Κουλιεράκης στη Βόλφσμπουργκ είναι επίσης ένας από αυτούς που έχουν στο νου τους» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο «Χ».

Τι γράφουν για Λίβερπουλ και Κουλιεράκη

Η κοστολόγηση των «λύκων» για τον Έλληνα αμυντικό βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 50 εκατομμύρια ευρώ, όπως υποστηρίζουν οι Γερμανοί, με τον ΠΑΟΚ αν και εφόσον πωληθεί ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 20%.