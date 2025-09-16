Πόλεμος Ρεάλ και La Liga λόγω ελέγχου ντόπινγκ

Στα χαρακώματα βρίσκονται η Ρεάλ και η ισπανική La Liga. Στη μεταξύ τους κόντρα προστέθηκε η νέα επίθεση στη διοργανώτρια του ισπανικού πρωταθλήματος λόγω ξαφνικού ελέγχου ντόπινγκ κοντρόλ σε έξι παίκτες της στην προπόνηση που γινόταν το απόγευμα της Δευτέρας (15/9).

Η επίθεση της Ρεάλ στη La Liga, ταυτόχρονα με τη δυσαρέσκεια, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο προαναφερόμενος έλεγχος ντόπινγκ έγινε παραμονές του αγώνα του Champions League με τη Μαρσέιγ (Τρίτη 16/9, 22:00). Παράλληλα, οι Μαδριλένοι θεωρούν ότι είναι η… απάντηση της La Liga στο γεγονός ότι η Ρεάλ έστειλε φάκελο στη FIFA με όλα τα διαιτητικά λάθη, προχωρώντας σε επίσημη καταγγελία. Για αυτό και κατηγορεί για στοχοποίηση τη διοργανώτρια, κάτι που διέψευσε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας.

Η προπόνηση της Ρεάλ, την Δευτέρα (15/9), καθυστέρησε κατά μια ώρα, επειδή το πρωί στο προπονητικό κέντρο Valdebebas, όταν η ομάδα της Ισπανικής Επιτροπής Αντιντόπινγκ (CELAD) έφτασε για να διεξάγει ελέγχους ντόπινγκ. Έξι παίκτες της Ρεάλ υποβλήθηκαν σε έλεγχο, πριν από τον εναρκτήριο αγώνα του Champions League.

«Δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία και ποτέ δεν είχαμε. Υποστηρίζουν ότι η La Liga φταίει για όλα και είναι αδύνατο να τους στείλαμε εμείς», απάντησε ο πρόεδρος της La Liga Χαβιέρ Τέμπας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κλιμάκωσε τα παράπονά της για τη διαιτησία μετά την αποβολή του Ντιν Χουσέιν στον αγώνα του Σαββάτου 13/9 με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, αν και νίκησε 2-1, παίζοντας με δέκα παίκτες από το 32’. Για αυτό και διέρρευσε ότι έκανε καταγγελία στη FIFA.

«Δεν έχω δει καμία αναφορά για τα πέναλτι της Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι περίεργο», απάντησε ο Τέμπας. «Ας είναι μια πλήρης αναφορά. Ας βγάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα. Το μόνο που επιδιώκουν είναι να βλάψουν τη διοργάνωση».