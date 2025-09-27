Η Ρεάλ Μαδρίτης «ταράζει» το Αλμάτι

Η αναμέτρηση της Κάιρατ Αλμάτι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, στις 30 Σεπτεμβρίου, έχει μετατραπεί σε ιστορικόγεγονός για το Καζακστάν και για ολόκληρη την Κεντρική Ασία. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Καϊράτ Μποραμπάγιεφ, σε δηλώσεις του στο EFE, μίλησε για μια «ειρηνική διεύρυνση των συνόρων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου» προς την Ασία.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ένας καζακικός σύλλογος βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους της Ευρώπης. Θέλουμε το ποδόσφαιρο να μας ενώσει. Στο γήπεδο να νικήσει το ποδόσφαιρο», σημείωσε ο Μποραμπάγιεφ, που κατέχει το 70% των μετοχών της Κάιρατ, του μοναδικού ιδιωτικού κλαμπ της χώρας.

Η αναμέτρηση θεωρείται ιστορική, καθώς θα είναι το πιο ανατολικό παιχνίδι στην ιστορία της διοργάνωσης. Η ζήτηση είναι τεράστια: πάνω από 155.000 αιτήσεις για εισιτήρια μέσω διαδικτύου, εκατοντάδες αιτήματα από μεγάλες εταιρείες και πλήρης πληρότητα στα ξενοδοχεία γύρω από το γήπεδο.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιο ενδιαφέρον. Όλη η πόλη μιλά μόνο για αυτό το παιχνίδι», τόνισε ο Μποραμπάγιεφ.

Η Κάιρατ ήταν η μοναδική ομάδα του Καζακστάν που αγωνιζόταν στη σοβιετική λίγκα. Μετά την ανεξαρτησία, το 1991, εντάχθηκε αρχικά στην ασιατική ομοσπονδία. Όμως η αποτυχία πρόκρισης στο Μουντιάλ του 2002 και τα χαμηλά οικονομικά έσοδα οδήγησαν τη χώρα να μετακινηθεί στην UEFA, αξιοποιώντας το γεγονός ότι τμήμα της επικράτειας βρίσκεται δυτικά των Ουραλίων.

«Αν παίζαμε στο ασιατικό Champions League θα παίρναμε μόλις 25.000 ευρώ. Στην Ευρώπη τα έσοδα είναι πολλαπλάσια», είπε χαρακτηριστικά.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στον μετασοβιετικό χώρο ανάγκασαν την Κάιρατ να αλλάξει αθλητική εταιρεία: η Nike αντικαταστάθηκε από την ισπανική Joma, η οποία προμηθεύει πλέον τις φανέλες του συλλόγου. «Μιλάμε την ίδια γλώσσα, αυτή του ποδοσφαίρου. Έχουμε διαφορετικές παραδόσεις, αλλά όλοι ζούμε στον ίδιο πλανήτη. Το ποδόσφαιρο πρέπει να μας ενώνει», κατέληξε ο Μποραμπάγιεφ.