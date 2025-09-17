Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα

Η επιστροφή του Champions League είναι γεγονός, με το πρώτο σκέλος της πρεμιέρας της League Phase να ξεκινά και να περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις.

Στα πρώτα χρονικά παιχνίδια, η Άρσεναλ πέρασε από τη χώρα των Βάσκων με 2-0, ενώ η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ πήρε το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Αϊντχόφεν με 3-1.

Στους βραδινούς αγώνες, η Καραμπάγκ πήρε τεράστια νίκη με 3-2, και μάλιστα με ανατροπή, κόντρα στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που σκόραρε, ενώ η Τότεναμ πήρε τους τρεις βαθμούς αφού επιβλήθηκε της Βιγιαρεάλ με 1-0.

Γιουβέντους και Ντόρτμουντ πρόσφεραν μπόλικο θέαμα μένοντας ισόπαλες 4-4, παρότι οι Γερμανοί ήταν μπροστά με 4-2 στο 90′! Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την ανατροπή κόντρα στη Μαρσέιγ και με δύο πέναλτι επικράτησε με 2-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-3

Μπενφίκα-Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους Ντόρτμουντ 4-4

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ 2-1

Τότεναμ-Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17/9

19:45 Ολυμπιακός-Πάφος

19:45 Σλάβια Πράγας-Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Άγιαξ-Ίντερ

22:00 Μπάγερν-Τσέλσι

22:00 Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα

Πέμπτη 18/9

19:45 Κλαμπ Μπριζ-Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι

22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι

22:00 Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (2η):

Τρίτη 30/9

19:45 Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ

19:45 Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Τσέλσι-Μπενφίκα

22:00 Ίντερ-Σλάβια Πράγας

22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ

22:00 Γαλατασαράι-Λίβερπουλ

22:00 Μαρσέιγ-Άγιαξ

22:00 Πάφος-Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 1/10

19:45 Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη

19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ

22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός

22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν

22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους