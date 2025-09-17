Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα
Με μεγάλες νίκες ξεκίνησαν στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League οι Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ, την ώρα που Αϊντχόφεν και Μπενφίκα υπέστησαν ήττες σοκ εντός έδρας.
- Πυρηνική ενέργεια: Επιστρέφει η «υπέρτατη δύναμη»
- Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο
- Άγριο επεισόδιο στο νοσοκομείο Αγρινίου – Μεθυσμένος τραυματίας γρονθοκόπησε τον γιατρό στα επείγοντα
- Τηλεφώνημα Τραμπ σε Μόντι – Ελπίδες για άρση του αδιεξόδου
Η επιστροφή του Champions League είναι γεγονός, με το πρώτο σκέλος της πρεμιέρας της League Phase να ξεκινά και να περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις.
Στα πρώτα χρονικά παιχνίδια, η Άρσεναλ πέρασε από τη χώρα των Βάσκων με 2-0, ενώ η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ πήρε το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Αϊντχόφεν με 3-1.
Στους βραδινούς αγώνες, η Καραμπάγκ πήρε τεράστια νίκη με 3-2, και μάλιστα με ανατροπή, κόντρα στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που σκόραρε, ενώ η Τότεναμ πήρε τους τρεις βαθμούς αφού επιβλήθηκε της Βιγιαρεάλ με 1-0.
Γιουβέντους και Ντόρτμουντ πρόσφεραν μπόλικο θέαμα μένοντας ισόπαλες 4-4, παρότι οι Γερμανοί ήταν μπροστά με 4-2 στο 90′! Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την ανατροπή κόντρα στη Μαρσέιγ και με δύο πέναλτι επικράτησε με 2-1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:
Τρίτη 16/9
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2
Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-3
Μπενφίκα-Καραμπάγκ 2-3
Γιουβέντους Ντόρτμουντ 4-4
Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ 2-1
Τότεναμ-Βιγιαρεάλ 1-0
Τετάρτη 17/9
19:45 Ολυμπιακός-Πάφος
19:45 Σλάβια Πράγας-Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Άγιαξ-Ίντερ
22:00 Μπάγερν-Τσέλσι
22:00 Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα
Πέμπτη 18/9
19:45 Κλαμπ Μπριζ-Μονακό
19:45 Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν
22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι
22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι
22:00 Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα
22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική (2η):
Τρίτη 30/9
19:45 Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ
19:45 Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης
22:00 Τσέλσι-Μπενφίκα
22:00 Ίντερ-Σλάβια Πράγας
22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ
22:00 Γαλατασαράι-Λίβερπουλ
22:00 Μαρσέιγ-Άγιαξ
22:00 Πάφος-Μπάγερν Μονάχου
Τετάρτη 1/10
19:45 Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη
19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ
22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός
22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν
22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο
22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας
22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους
- Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»
- Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!
- Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα
- Πανδαισία: Γκολ και highlights από τους αγώνες του Champions League (vids)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ 2-1: Ο Εμπαπέ λύτρωσε την «βασίλισσα» από την άσπρη βούλα (vid)
- Απίθανο! Από 2-0 η Μπενφίκα έχασε στο «Ντα Λουζ» από την Καραμπάχ (2-3)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις