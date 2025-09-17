sports betsson
Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ 2-1: Ο Εμπαπέ λύτρωσε την «βασίλισσα» από την άσπρη βούλα (vid)
Ποδόσφαιρο 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:02

Ο Γάλλος επιθετικός «καθάρισε» για την Ρεάλ και η «βασίλισσα» ξεκίνησε με νίκη την League Phase του Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία θ’ αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην League Phase του Champions League, ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσες της στην κορυφαία διοργάνωση. Η «βασίλισσα» επικράτησε δύσκολα της Μαρσέιγ με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή, ενώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι από το 72′ οι γηπεδούχοι έπαιξαν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Καρβαχάλ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των «μερένχες» ήταν δίχως άλλο, ο Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος ευστόχησε σε δύο πέναλτι (ένα σε κάθε ημίχρονο) χαρίζοντας την σημαντική νίκη στην ισπανική ομάδα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να χάνουν σπουδαία ευκαιρία με τον Εμπαπέ στο δεύτερο μόλις λεπτό, ενώ στο 6’ ο Μασταντουόνο έκανε ωραία ενέργεια από δεξιά, πλάσαρε τον Ρούλι, αλλά η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι της εστίας της γαλλικής ομάδας.

Η Μαρσέιγ ήταν πάντως αυτή που κατάφερε ν’ ανοίξει το σκορ στο 22’, όταν ο Γκρίνγουντ έκανε ωραία πάσα στον Τίμοθι Γουεά και ο τελευταίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Ρεάλ Μαδρίτης για το 0-1.

Η «βασίλισσα» πάντως δεν χρειάστηκε πολύ ώρα για να συνέλθει από το… σοκ, καθώς εφτά λεπτά αργότερα κέρδισε πέναλτι, όταν ο Κοντογκμπιά ανέτρεψε στην περιοχή τον Ροντρίγκο.

Την εκτέλεση του ανέλαβε ο Εμπαπέ και ο Γάλλος επιθετικός έκανε το 1-1 για την Ρεάλ στο 29’.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πως η Ρεάλ είχε 19 τελικές προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο, οι έντεκα εκ των οποίων στην εστία, κάτι που βεβαίως φανερώνει την πίεση που άσκησαν οι «μερένγκες» στην ομάδα της Μασσαλίας.

Επέμεινε με δέκα παίκτες και δικαιώθηκε

Η Μαρσέιγ πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της στο Μπερναμπέου και κόντραρε την ισπανική ομάδα, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, παρά το ότι η «βασίλισσα» έμεινε με δέκα παίκτες στο 72′, λόγω αποβολής του Καρβαχάλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πίεσε, επέμεινε ψάχνοντας το δεύτερο γκολ και δικαιώθηκε για την επιμονή της, κερδίζοντας πέναλτι στο 80′ σε χέρι του Μεδίνα.

Ο Εμπαπέ εκτέλεσε εύστοχα και το δεύτερο πέναλτι, έκανε το 2-1 για την ομάδα της Μαδρίτης στο 81′ και η Ρεάλ ξεκίνησε με νίκη την League Phase του Champions League.


Το «κλειδί» του ματς:

Η επιμονή της Ρεάλ να πιέσει ακόμα κι όταν έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Καρβαχάλ. Μια επιμονή που ανταμείφθηκε με δεύτερο γκολ στο 81’.

Άλλαξε το ματς:

Το χέρι του Μεδίνα στο 80’ έδωσε την δυνατότητα στην Ρεάλ Μαδρίτης να πετύχει δεύτερο γκολ με δεύτερο πέναλτι και να πάρει τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Καρβαχάλ μπήκε στο ματς σαν αλλαγή στο πέμπτο λεπτό και αποβλήθηκε στο 72’, Ήταν μια κακή εμφάνιση από τον έμπειρο αμυντικό της ισπανικής ομάδας.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Βόσνιου Ιρφάν Πελίτο.

VAR- ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Στο 54’ η Ρεάλ ζήτησε δεύτερο πέναλτι, σε μαρκάρισμα πάνω στον Εμπαπέ, η φάση εξετάστηκε στο VAR αλλά δεν δόθηκε παράβαση. Στο 70’ εξετάστηκε στο VAR μαρκάρισμα του Καρβαχάλ στον γκολκίπερ της Μαρσέιγ, Ρούλι. Ο διαιτητής πήγε και είδε την φάση και τελικά έδειξε κόκκινη κάρτα στον άσο της «βασίλισσας».

Σκόρερ: Εμπαπέ 29’ (πεν.), 81’ (πεν.) – Γουεά 22’

Ρεάλ: Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ (5’ Καρβαχάλ), Μιλιτάο, Χούισεν, Φερνάντεθ, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Μασταντουόνο (63′ Ντίαζ), Γκιουλέρ (73′ Ασένσιο), Ροντρίγκο (63′ Βινίσιους), Εμπαπέ.

Μαρσέιγ: Ρούλι, Μεδίνα, Μπαλέρδι, Παβάρ (88′ Ράιλι), Έμερσον (78′ Μουρίγιο), Κοντογκμπιά (67′ Βερμέρεν), Χόιμπιεργκ, Γκρίνγουντ, Ο’Ράιλι (66′ Παϊσάο), Γουεά (78′ Γκουϊρί), Ομπαμεγιάνγκ.

Επόμενη αγωνιστική των αντιπάλων

Η Ρεάλ Μαδρίτης θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καϊράτ στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η Μαρσέιγ θα υποδεχθεί τον Άγιαξ (30/9).

