Άνοιξε το σκορ στη Μαδρίτη η Μαρσέιγ, «απάντησε» αμέσως η Βασίλισσα (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Μαρσέιγ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Γάλλους να ανοίγουν το σκορ με τον Γουεά και τους Μαδριλένους να απαντούν με τον Εμπαπέ για το 1-1.

Δείτε τα γκολ

Στο 22’ οι Γάλλοι βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα μετά το λάθος του Γκιουλέρ, ο Γουεά βγήκε απέναντι από τον Κουρτουά και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 29’ με πέναλτι του Εμπαπέ. Ο Γάλλος εκτέλεσε εύστοχα την εσχάτη των ποινών και ισοφάρισε σε 1-1 για τους Μαδριλένους.