Έπαιξε με τη φωτιά αλλά δεν κάηκε η Τότεναμ (1-0, vid)

Αν έχεις τύχη διάβαινε. Επαιξε με τη φωτιά αλλά δεν κάηκε η Τότεναμ η οποία «κάθισε» στο 1-0 με αυτογκόλ του τερματοφύλακα της Βιγιαρεάλ Λουίζ Ζούνιορ. Το 1-0, στο ματς της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ήταν και το τελικό σκορ, όμως η ισπανική ομάδα δικαιούνταν κάτι παραπάνω, καθώς έχασε τις πιο κλασικές ευκαιρίες και πίεσε περισσότερο σε σχέση με τους γηπεδούχους.

Το ξεκίνημα για την αγγλική ομάδα ήταν ιδανικό. Η Τότεναμ προηγήθηκε 1-0 στο 4’, με αυτογκόλ του Λουίζ Ζούνιορ. Ο τερματοφύλακας της Βιγιαρεάλ έκανε τραγικό λάθος καθώς έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του, μετά από σέντρα Μπέργκβαλ από δεξιά.

Οι «πετεινοί» πίεσαν για δεύτερο γκολ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όμως, η Βιγιαρεάλ συνήλθε γρήγορα από την «ψυχρολουσία» και είναι αυτή που στο 25’ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία, καθώς κατέληξε άουτ το σουτ του Μπιουκάναν μέσα από την περιοχή.

Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε δυο παρεμβάσεις VAR για πέναλτι υπέρ της Τότεναμ, όμως δεν δόθηκε κάτι σε κάποια από τις δυο περιπτώσεις.

Το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο είχε πολλές λάθος πάσες. Η Βιγιαρεάλ έχασε τεράστια ευκαιρία και με τον Πεπέ στο 55’, όταν έφυγε άουτ το σουτ που έκανε. Μετά το 80’ η Τότεναμ κατάφερε να ισορροπήσει το ματς και οι φιλοξενούμενοι δεν έχασαν μεγάλη ευκαιρία.

Μια ακόμη παρέμβαση VAR είχαμε και στο 85’ πάλι για πέναλτι υπέρ της Τότεναμ, όμως το μαρκάρισμα του Μίκι φαν ντε Φεν ήταν έξω από την περιοχή, άρα σωστά ο ρέφερι έδωσε φάουλ και κίτρινη κάρτα.





ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το μεγάλο λάθος που έκανε ο τερματοφύλακας της Βιγιαρεάλ Λουίζ Ζούνιορ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η είσοδος του Παλίνια βοήθησε την Τότεναμ να ισορροπήσει τον αγώνα, αφού ο Μπετανκούρ ήταν μόνος τους στο χώρο του κέντρου.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ριτσάρλισον πήρε πάσες, όμως δεν κατάφερε να κλειδώσει το ματς μέχρι που έγινε αλλαγή στο 77’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ράντε Ομπρένοβιτς ήταν αυστηρός στον πειθαρχικό έλεγχο (τέσσερις κίτρινες στο πρώτο ημίχρονο). Παρόλα αυτά στο 65’ δεν απέβαλε με δεύτερη κίτρινη τον Σίμονς της Τότεναμ για το φάουλ στον Πεπέ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Τρεις παρεμβάσεις του VAR. Στο 34’ ο Σλοβένος Μπόροζακ εξέτασε την περίπτωση πέναλτι υπέρ του Ριστάρλισον αλλά συμφώνησε με την απόφαση του Ομπρένοβιτς ότι δεν υπήρχε παράβαση. Στο 43’ το VAR διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε δεύτερο πέναλτι υπέρ της Τότεναμ σε χέρι του Γκέγιε και πάλι συμφώνησε με τον Ομπρένοβιτς. Το ίδιο και στο 85’ που εξετάστηκε και για ένα ακόμη πέναλτι υπέρ της Τότεναμ, όμως επιβεβαιώθηκε ότι η παράβαση ήταν εκτός περιοχής.

ΣΚΟΡΕΡ: 4’ (αυτ.) Λουίζ Zούνιορ

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Ρομέρο, Φαν ντε Φεν, Σπενς (69’ Ουντόγιε), Πόρο, Μπεντανκούρ, Σαρ (69’ Παλίνια), Μπέργκβαλ (90+2’ Ντάνσο), Κούντους, Σίμονς (77’ Τζόνσον), Ριτσάρλισον (77’ Κολό Μουανί).

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Λουίζ Ζούνιορ, Βέιγκα, Φόιθ, Καρντόνα (75’ Ακομάς), Μουρίνιο, Κομεσάνια (78’ Παρέχο), Γκέγιε (78’ Πάρτεϊ), Μπιουκάναν (82’ Μολέιρο), Πεπέ, Μικαουτάντζε, Πέρεθ (75’ Πεντράθα).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Στις 30 Σεπτεμβρίου η Τότεναμ παίζει εκτός έδρας με τη Μπόντο Γκλίμτ και η Βιγιαρεάλ την 1η Οκτωβρίου θα φιλοξενήσει τη Γιουβέντους.