Πανδαισία: Γκολ και highlights από τους αγώνες του Champions League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να χαρίζουν απλόχερα πλούσιο θέαμα. Με νίκες ξεκίνησαν τη φετινή διοργάνωση οι Άρσεναλ, 2-0 την Αθλέτικ στο Μπιλμπάο, Τότεναμ, 1-0 την Βιγιαρεάλ και Ρεάλ Μαδρίτης, 2-1 την Μαρσέιγ. Σοκ για την Μπενφίκα, με τον Παυλίδη να σκοράρει αλλά τους Αετούς να χάνουν εντός έδρας από την Καραμπάγκ με 3-2. Ιστορικό τρίποντο για την Ουνιόν Σεν-Σιλουάζ επί της Αϊντχόφεν (3-1), ισοπαλία στο Τορίνο για Γιουβέντους και Ντόρτμουντ (4-4).

Διπλό για την Άρσεναλ

Με γκολ των Μαρτινέλι (72’) και Τροσάρντ (87’), η Αρσεναλ επικράτησε στο «Σαν Μαμές» της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0 και μπήκε με το… δεξί στη διοργάνωση.

Ιστορική νίκη για την Ουνιόν Σεν – Σιλουάζ

Εκτός έδρας νίκη και για την Ουνιόν Σεν-Σιλουάζ, που κέρδισε στην Ολλανδία την Αϊντχόφεν με 3-1. Ντέιβιντ (9′ πεν.), Ελ Χατζ (39′) και ΜακΆλιστερ τα γκολ για την βέλγικη ομάδα, που συνδύασε με νίκη το παρθενικό της παιχνίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι Ολλανδοί μείωσαν σε 1-3 με τον Φαν Μπόμελ στο 90’.

Δύσκολη νίκη για την Ρεάλ Μαδρίτης

Δυσκολεύτηκε απέναντι στην μαχητική Μαρσέιγ η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά στο τέλος πήρε τη νίκη με 2-1. Δύο γκολ από το σημείο του πέναλτι για τον Εμπαπέ (29’, 61’). Οι Μασσαλοί είχαν προηγηθεί στο 22’ με τον Γουεά. Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Καρβαχάλ στο 72’.

«Θρίλερ» στο Τορίνο

Ματσάρα στο Τορίνο, με τις Γιουβέντους και Ντόρτμουντ να έρχονται ισόπαλες 4-4. Αντεγέμι (52’), Νμετσά (65’), Κούτο (74’) και Μπενσεμπαΐνι (86’) τα γκολ για τους Γερμανούς. Γιλντίζ (63’), Βλάχοβιτς (67’) τα αντίστοιχα για τους ηττημένους. Δύο γκολ ο Βλάχοβιτς (67′, 90+4′), από ένα οι Γιλντίζ (63′) και Κέλι (90+6′) για τους Ιταλούς.

Σοκ για την Μπενφίκα

Η Μπενφίκα μπορεί να προηγήθηκε με 2-0 της Καραμπάγκ στη Λισαβόνα, χάρη στα γκολ των Μπαρενεχέα (6’) και Παυλίδη (16’’) αλλά οι Αζέροι γύρισαν τούμπα το παιχνίδι και με γκολ των Αντράντε (30’), Ντουράν (48’) και Κασχούκ (86’) επικράτησαν με 3-2.

Τρίποντο για την Τότεναμ

Με αυτογκόλ του Λουίζ Τζούνιορ στο 4’, η Τότεναμ έκαμψε την αντίσταση της Βιγιαρεάλ και ξεκίνησε με νίκη το φετινό Champions League.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-3

Μπενφίκα-Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους Ντόρτμουντ 4-4

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ 2-1

Τότεναμ-Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17/9

19:45 Ολυμπιακός-Πάφος

19:45 Σλάβια Πράγας-Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Άγιαξ-Ίντερ

22:00 Μπάγερν-Τσέλσι

22:00 Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα

Πέμπτη 18/9

19:45 Κλαμπ Μπριζ-Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι

22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι

22:00 Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ

Επόμενη αγωνιστική (2η):

Τρίτη 30/9

19:45 Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ

19:45 Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Τσέλσι-Μπενφίκα

22:00 Ίντερ-Σλάβια Πράγας

22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ

22:00 Γαλατασαράι-Λίβερπουλ

22:00 Μαρσέιγ-Άγιαξ

22:00 Πάφος-Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 1/10

19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ

22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός

22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν

22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους