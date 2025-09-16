Ο Βαγγέλης Παυλίδης πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της Μπενφίκα κόντρα στην Καραμπάγκ (vid)
Ο Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε το 2ο τέρμα της Μπενφίκα στο παιχνίδι με την Καραμπάγκ για τη League Phase του Champions League.
Η Μπενφίκα υποδέχεται την Καραμπάγκ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με το ελληνικό ενδιαφέρον να μην λείπει αφού ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας του Μπρούνο Λάζ.
Μάλιστα ο Έλληνας επιθετικός κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και να κάνει το 2-0 για τους «αετούς» της Λισαβόνας (είχε ανοίξει το σκορ ο Μπαρενετσέα) στο 16ο λεπτό της συνάντησης, πριν μειώσουν οι Αζέροι σε 2-1 με τον Αντράντε.
Ο Σιέλντερουπ κουβάλησε την μπάλα για την Μπενφίκα, βρήκε τον Σουντακόφ και ο Ουκρανός έψαξε την κάθετη στον Παυλίδη που κινήθηκε ωραία και με εντυπωσιακό γύρισμα του σώματός του βρέθηκε μπροστά από τον Κοχάλσκι. Ο Έλληνας φορ φυσικά δεν λάθεψε και με άψογο πλασέ σκόραρε.
Το γκολ που σημείωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης:
