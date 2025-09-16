Απίθανο! Από 2-0 η Μπενφίκα έχασε στο «Ντα Λουζ» από την Καραμπάχ (2-3)
Τζάμπα το γκολ του Παυλίδη για τους Λουζιτανούς, που είδαν τους Αζερούς να τους κάνουν μια απίστευτη ανατροπή (2-3)
Εύκολο βράδι έμοιαζε στη Λισαβόνα. Δεν ήταν. Κι όμως στο «Ντα Λουζ» το ματς άρχισε ιδανικά για την Μπενφίκα. Μόλις στο 6ο λεπτό οι Λουζιτανοί άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του Μπαρενετσέα έπειτα από κόρνερ του Σουντάκοφ.
Πάλι ο Σουντάκοφ ήταν εκείνος που έκανε την ασίστ για το δεύτερο γκολ. Στο 16ο λεπτό ο Βαγγέλης Παυλίδης αξιοποίησε την πάσα του και πέτυχε το 2-0 με δεξί πλασέ. Το VAR έδειξε ότι όλα έγιναν κανονικά και ο Ελληνας άσος με αυτό το γκολ έφτασε τα επτά τις ισάριθμες τελευταίες εμφανίσεις του στο Τσάμπιονς Λιγκ.
Στο 30ο λεπτό, οι Αζέροι κόντρα στη ροή του αγώνα, μείωσαν σε 2-1. O Ντουράν με φάουλ έφερε την μπάλα στην περιοχή των γηπεδούχων, η άμυνα της Μπενφίκα δεν μπόρεσε να διώξει και ο Λεάντρο Αντράντε με πλασέ μείωσε. Το γκολ αυτό αποδιοργάνωσε τους Πορτογάλους. Από ένα άνετο βράδι χρειάστηκαν τις επεμβάσεις του Τρούμπιν για να μείνουν όρθιοι.
Δεν άντεξαν για πολύ. Η Καραμπάχ εκμεταλλεύθηκε την κατάρρευση της Μπενφίκα και με την έναρξη του δευτέρου ισοφάρισε! Στο 48ο λεπτό έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Ντουράν, έπειτα από κάθετη μπαλιά του Γιάνκοβιτς (2-2).
Η Μπενφίκα δεν μπορούσε να αντιδράσει. Πολλές αλλαγές, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Ο Λάζε έβγαλε και τον Παυλίδη και βραχυκύκλωσε την ομάδα του. Η Καραμπάχ το εκμεταλλεύθηκε και έκανε την απίθανη ανατροπή στην Πορτογαλία. Τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε ο Ζουμπίρ βρήκε τον Κάστσουκ στην περιοχή και εκείνος με σουτ έγραψε το 2-3. Απίστευτο.
Δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα ο Βέλγος διαιτητής Έρικ Λάμπρεχτς.
Την επόμενη (2η) αγωνιστική η Καραμπάχ υποδέχεται την Κοπεγχάγη, ενώ η Μπενφίκα δοκιμάζεται στο Λονδίνο κόντρα στην Τσέλσι.
Μπενφίκα: Τρούμπιν, Ντέντιτς, Αντόνιο Σίλβα, Οταμέντε, Νταλ, Όρσνες (70’ Ιβάνοβιτς), Ρίος (79’ Μπαρεϊρο), Σουντάκοφ, Μπαρενετσέα, Σιέλντερουπ (70’ Πρεστιάνι), Παυλίδης (79’ Αραούζο),
Καραμπάχ: Ματέους Σίλβα, Μουσταφαζάντε, Μεντίνα, Γιαφαρκουλίεφ (77’ Μπαϊράμοφ), Μπικάλιο, Μπόρχες, Γιάνκοβιτς (77’ Κασούκ), Ζουμπίρ, Ντουράν (90’ Κουρμπανλί), Λεάντρο, (66’ Αντάι).
