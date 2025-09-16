A Bola: «Ο Ιωαννίδης τρελαίνεται να παίξει με τη Σπόρτινγκ στο Champions League»

Ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε το ντεμπούτο του με τη Σπόρτινγκ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, στη δύσκολη νίκη επί της Φαμαλικάο με 2-1, παιχνίδι που αγωνίστηκε ως βασικός και ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Ο διεθνής επιθετικός, σύμφωνα με την «A Bola» εντυπωσίασε τον προπονητή του, Ρούι Μπορζές με τις ενέργειές του στο παιχνίδι, ενώ πλέον στρέφει το βλέμμα του στο πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στο Champions League απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι την Πέμπτη (18/9), καθώς όπως αναφέρεται στον τίτλο του δημοσιεύματος «τρελαίνεται να αγωνιστεί» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Ιωαννίδης και το δημοσίευμα της A Bola

«Ο Έλληνας, που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό για €22 εκατ. συν €3 εκατ. για τυχόν μπόνους, έμεινε ευχαριστημένος με τη νίκη και την πρώτη του εμφάνιση, όπως εξέφρασε στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά ήδη έχει τα μάτια του στραμμένα στο άμεσο μέλλον, πιο συγκεκριμένα στη συνάντηση της Πέμπτης απέναντι στους Καζάκους της Καιράιτ Αλμάτι, όπου θα μπορεί να κάνει την πρεμιέρα του στη φάση ομίλων του Champions League. Αυτό, άλλωστε, ήταν ένας από τους λόγους που τον έπεισαν να δεχθεί τη μεταγραφή στη Λισαβόνα και στην Σπόρτινγκ, αφού την περασμένη σεζόν η μεταγραφή είχε «κολλήσει» χωρίς να ολοκληρωθεί.

Στην πραγματικότητα, από τους συλλόγους που έχει εκπροσωπήσει μέχρι στιγμής, Λεβαδειακό και Παναθηναϊκό, μόνο στον τελευταίο, λόγω του μεγέθους και της ιστορικής σημασίας του, θα είχε την ευκαιρία να παίξει στο Champions League. Ωστόσο, ο Φώτης Ιωαννίδης συμμετείχε μόνο στα προκριματικά, συγκεκριμένα σε οκτώ ματς, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να φτάσει στη φάση των ομίλων ή στο κύριο μέρος της διοργάνωσης. Το πιο κοντινό που έφτασε ήταν τη σεζόν 2022/23, αλλά αποκλείστηκε στα play-off από την πορτογαλική Μπράγκα.

Επιστρέφοντας στο ματς στο Βίλα Νόβα, ο Ρούι Μπορζές, εντυπωσιάστηκε από τον Έλληνα. »Μπήκε πολύ καλά στο αμυντικό κομμάτι, πολύ συγκεντρωμένος. Ήρθε να υπερασπιστεί την περιοχή μας σε μία φάση, συνδέει το παιχνίδι εσωτερικά. Στην περιοχή του, βοήθησε πολύ την ομάδα, κράτησε τη θέση, άφησε την ομάδα να ανασάνει και να προωθηθεί», είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ, δείχνοντας εμπιστοσύνη στον 25χρονο επιθετικό, ένα συναίσθημα που, σύμφωνα με το A BOLA, επεκτείνεται σε όλη τη δομή του ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Αυτές οι εκφράσεις στοργής κάνουν τον Φώτη Ιωαννίδη να αισθάνεται αυτοπεποίθηση, ευγνωμοσύνη και άνεση. Ο Έλληνας διεθνής αισθάνεται επίσης πολύ καλά δεμένος με την ομάδα και εντυπωσιασμένος από την ποιότητα των νέων του συμπαικτών».