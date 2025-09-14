Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»
Ο προπονητής της Σπόρτινγκ υποκλίθηκε στον Φώτη Ιωαννίδη για το ντεμπούτο του και εξήρε τον Γιώργο Βαγιαννίδη για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας.
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πανηγύρισε μια δύσκολη εκτός έδρας νίκη στο γήπεδο της Φαμαλικάο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, με τους δύο Έλληνες που απέκτησε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι να αγωνίζονται κανονικά.
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αγωνίστηκε βασικός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μία πολύ καλή παρουσία. Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, πέρασε ως αλλαγή στον 68ο λεπτό και ήταν αρκετά δραστήριος και κινητικός.
Οι δηλώσεις του προπονητή της Σπόρτινγκ
Για τους δύο Έλληνες κλήθηκε να μιλήσει μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες, ο οποίος αρχικά τόνισε το πόσο πολύ βοήθησε ο Φώτης Ιωαννίδης την ομάδα, με την είσοδό του στο ματς. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η Σπόρτινγκ να κρατήσει την μπάλα και να «ανασάνει» ανεβαίνοντας στο γήπεδο.
«Μπήκε πολύ καλά στο αμυντικό κομμάτι, με μεγάλη προσήλωση. Ήρθε να αμυνθεί μέχρι την περιοχή μας σε μια φάση, έδωσε σύνδεση στο παιχνίδι εσωτερικά. Στη ζώνη του, τα πήγε πολύ καλά βοηθώντας την ομάδα να κρατήσει, να ανασάνει και να ανέβει στο γήπεδο», τόνισε για τον Ιωαννίδη ο Μπόρζες.
Για τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο προπονητής της Σπόρτινγκ ανέφερε ότι ανταπεξήλθε σε μεγάλο βαθμό στο παιχνίδι, παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του με την Εθνική Ελλάδας.
«Ο Βαγιαννίδης έδωσε μια μεγάλη απάντηση. Ερχόταν από δύο παιχνίδια 90 λεπτών με την εθνική. Έδωσε μεγάλη απάντηση, αρχίζει να καταλαβαίνει τις δυναμικές της ομάδας, θέλαμε να μεγαλώσει με ηρεμία. Ξέρουμε τι παίκτη έχουμε, τον παρακολουθούσαμε εδώ και καιρό. Ο Βαγιαννίδης και ο Ιωαννίδης φέρνουν διαφορετικά πράγματα, χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο», κατέληξε ο τεχνικός των «Λιονταριών».
