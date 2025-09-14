sports betsson
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 09:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»
Ποδόσφαιρο 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:28

Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ υποκλίθηκε στον Φώτη Ιωαννίδη για το ντεμπούτο του και εξήρε τον Γιώργο Βαγιαννίδη για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Spotlight

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πανηγύρισε μια δύσκολη εκτός έδρας νίκη στο γήπεδο της Φαμαλικάο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, με τους δύο Έλληνες που απέκτησε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι να αγωνίζονται κανονικά.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αγωνίστηκε βασικός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μία πολύ καλή παρουσία. Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, πέρασε ως αλλαγή στον 68ο λεπτό και ήταν αρκετά δραστήριος και κινητικός.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Σπόρτινγκ

Για τους δύο Έλληνες κλήθηκε να μιλήσει μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες, ο οποίος αρχικά τόνισε το πόσο πολύ βοήθησε ο Φώτης Ιωαννίδης την ομάδα, με την είσοδό του στο ματς. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η Σπόρτινγκ να κρατήσει την μπάλα και να «ανασάνει» ανεβαίνοντας στο γήπεδο.

«Μπήκε πολύ καλά στο αμυντικό κομμάτι, με μεγάλη προσήλωση. Ήρθε να αμυνθεί μέχρι την περιοχή μας σε μια φάση, έδωσε σύνδεση στο παιχνίδι εσωτερικά. Στη ζώνη του, τα πήγε πολύ καλά βοηθώντας την ομάδα να κρατήσει, να ανασάνει και να ανέβει στο γήπεδο», τόνισε για τον Ιωαννίδη ο Μπόρζες.

Για τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο προπονητής της Σπόρτινγκ ανέφερε ότι ανταπεξήλθε σε μεγάλο βαθμό στο παιχνίδι, παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του με την Εθνική Ελλάδας.

«Ο Βαγιαννίδης έδωσε μια μεγάλη απάντηση. Ερχόταν από δύο παιχνίδια 90 λεπτών με την εθνική. Έδωσε μεγάλη απάντηση, αρχίζει να καταλαβαίνει τις δυναμικές της ομάδας, θέλαμε να μεγαλώσει με ηρεμία. Ξέρουμε τι παίκτη έχουμε, τον παρακολουθούσαμε εδώ και καιρό. Ο Βαγιαννίδης και ο Ιωαννίδης φέρνουν διαφορετικά πράγματα, χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο», κατέληξε ο τεχνικός των «Λιονταριών».

Headlines:
Τουρισμός
Τουρισμός: Το αντάρτικο της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις τουριστικές επενδύσεις

Τουρισμός: Το αντάρτικο της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις τουριστικές επενδύσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά

Άτυχος στάθηκε ο νεοαποκτηθείς Γάλλος επιθετικός του Άρη που τραυματίστηκε στο γόνατο μόλις στην πρώτη του προπόνηση με τους «κίτρινους».

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά

Άτυχος στάθηκε ο νεοαποκτηθείς Γάλλος επιθετικός του Άρη που τραυματίστηκε στο γόνατο μόλις στην πρώτη του προπόνηση με τους «κίτρινους».

Σύνταξη
Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»

Ο Μεχντί Ταρέμι «συστήθηκε» στο κοινό του Ολυμπιακού με δύο γκολ και την ώρα που η πρώην ομάδα του, Ίντερ, έχανε στο ντέρμπι από τη Γιουβέντους, τα ιταλικά ΜΜΕ τον αποθέωναν.

Σύνταξη
Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα
On Field 14.09.25

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Πλουραλισμός, αποτελεσματικότητα, κυριαρχία. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τη Super League με άγριες διαθέσεις και το πόδι στο γκάζι, με τους εντυπωσιακούς αριθμούς του να το επιβεβαιώνουν...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)

Σε ένα ματς που είχαμε αρκετή ένταση ο Απόλλων Λεμεσού «λύγισε» με 1-0 την Πάφο εκτός έδρας. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της στο πρωτάθλημα, μόλις τέσσερις μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες μετά το... σοκ του Παναιτωλικού, επικρατώντας στο Περιστέρι του Ατρόμητου με 2-1, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο που είχε καθοριστική παρέμβαση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ, για την 4η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Νέες καραβιές με μετανάστες – Ξεχασμένοι σε πρόχειρους χώρους και συνθήκες εξαθλίωσης όσοι φτάνουν
Ελλάδα 14.09.25

Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη - Ξεχασμένοι σε συνθήκες εξαθλίωσης όσοι φτάνουν

Λόγω των σκληρών μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Κρήτη θεωρούνται κρατούμενοι, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η μετακίνησή τους στην ενδοχώρα

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δολοφόνος συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται
Τι γνωρίζουμε 14.09.25

Ο δολοφόνος του Κερκ συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται

Από την πρώτη στιγμή η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αντιμετωπίστηκε ως «πολιτική δολοφονία» από τον Λευκό Οίκο μέχρι τους υποστηρικτές του MAGA - Τι πραγματικά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Σύνταξη
Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά

Άτυχος στάθηκε ο νεοαποκτηθείς Γάλλος επιθετικός του Άρη που τραυματίστηκε στο γόνατο μόλις στην πρώτη του προπόνηση με τους «κίτρινους».

Σύνταξη
Σάλιν: «Δεν θα… υποκλιθούμε στην Ελλάδα»
Μπάσκετ 14.09.25

Σάλιν: «Δεν θα… υποκλιθούμε στην Ελλάδα»

Ο Σάσου Σάλιν παραχώρησε δήλωσε πως η Φινλανδία σέβεται μεν την Ελλάδα αλλά σίγουρα δεν θα... υποκλιθεί απέναντί της, στην προσπάθειά για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις από μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη
Κόσμος 14.09.25

Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις από μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη

Το δίκτυο καταφυγίων του Ψυχρού Πολέμου στην Ευρώπη έχει αποσυρθεί. Ωστόσο, τώρα που η ήπειρος αρχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του πολέμου, ορισμένοι επιλέγουν την ατομική προστασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ στην Μπιγιονσέ: Γιατί οι γυναίκες ποπ σταρ «δικάζουν» άνδρες δίχως έλεος;
Woman 14.09.25

Από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ στην Μπιγιονσέ: Γιατί οι γυναίκες ποπ σταρ «δικάζουν» άνδρες δίχως έλεος;

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και άλλες ποπ σταρ γεμίζουν τα charts με τραγούδια που σατιρίζουν τους «μέτριους άντρες», αντικατοπτρίζοντας τις νέες κοινωνικές ισορροπίες και την αυξανόμενη ανεξαρτησία των γυναικών

Σύνταξη
Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται νωρίτερα από ότι πιστεύαμε – Τι λένε οι επιστήμονες
Ανησυχητικό ή όχι, θα συμβεί... 14.09.25

Η ανθρωπότητα θα συρρικνωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε - Πόσοι θα κατοικούμε στον πλανήτη το 2050

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον 14ο αιώνα, όταν η «μαύρη πανώλη» εξαφάνισε ίσως το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης
Art 14.09.25

Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης

Το πρόσφατο, ταχύτατα σβησμένο, γκραφίτι του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου υπενθυμίζει μια μακρά ιστορία αιώνων όπου η τέχνη συγκρούεται με την εξουσία και συχνά βγαίνει λαβωμένη

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα στην Τιροθέα
Στη Φθιώτιδα 14.09.25

Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε από την Τιροθέα στη Φθιώτιδα για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»
Ανασκόπηση 14.09.25

Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια υπερβολικά μακροσκελή ανασκόπηση, γεμάτη αυτοεπαίνους, αναφέρεται στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»

Ο Μεχντί Ταρέμι «συστήθηκε» στο κοινό του Ολυμπιακού με δύο γκολ και την ώρα που η πρώην ομάδα του, Ίντερ, έχανε στο ντέρμπι από τη Γιουβέντους, τα ιταλικά ΜΜΕ τον αποθέωναν.

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
«Επικίνδυνες Σχέσεις» 14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Ρόδος: Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer – Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της
Βαριές κατηγορίες 14.09.25

Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer στη Ρόδο - Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της

Η 30χρονη ήταν γνωστή στα social - «Δεν μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται το Διαδίκτυο με ενδεχόμενη εμπορία» λέει ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την υπόθεση με τη ροζ κοκαΐνη

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο