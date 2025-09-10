«Πέταξαν» μαζί Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης για Πορτογαλία (pic)
Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης μετά την παρουσία τους στην Εθνική Ελλάδος «πέταξαν» μαζί για Πορτογαλία προκειμένου να ενσωματωθούν στην Σπόρτινγκ.
Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της μετά τη νίκη επί της Λευκορωσίας και την ήττα από τη Δανία και ο Φώτης Ιωαννίδης με τον Γιώργο Βαγιαννίδη αποχώρησαν από τη χώρα μας προκειμένου να επιστρέψουν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, ήταν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό και πλέον συνεχίζουν αμφότεροι στον πορτογαλικό σύλλογο την καριέρα τους.
Μάλιστα, ο 25χρονος στράικερ θα ξεκινήσει να προπονείται με τη νέα του ομάδα, αφού η μετακίνησή του στη Σπόρτινγκ ολοκληρώθηκε λίγο πριν οι παίκτες ταξιδέψουν για να ενσωματωθούν στις Εθνικές τους ομάδες, σε αντίθεση με τον 23χρονο δεξί μπακ που έχει ήδη κάνει το ντεμπούτο του.
Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης μαζί στην πτήση για Πορτογαλία
