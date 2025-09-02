«Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου» – Το μήνυμα της Ελένης Βουλγαράκη στον Φώτη Ιωαννίδη για τη μεταγραφή στη Σπόρτινγκ (pic)
Η Ελένη Βουλγαράκη ευχήθηκε τα καλύτερα στον Φώτη Ιωαννίδη για τη μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας
- Εκατομμύρια δολάρια και χαμένα κέρδη – Οι μάρκες θρηνούν για το de minimis
- ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Έρχονται «ραβασάκια» από την εφορία για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας
- «Η σχέση μας έχει φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου» - Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Πούτιν με Σι
Ο Φώτης Ιωαννίδης ανακοινώθηκε κι επίσημα από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Έλληνα επιθετικό να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό και η Ελένη Βουλγαράκη δεν γινόταν να μην ευχηθεί στον 25χρονο φορ για το νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.
Ο Ιωαννίδης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030 και έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Παναθηναϊκού, φέρνοντας στα ταμεία του συλλόγου το ποσό των 22 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για μπόνους 3 εκατομμυρίων σε επίτευξη στόχων.
Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση, η αγαπημένη του Φώτη Ιωαννίδη, Ελένη Βουλγαράκη έστειλε ένα ένθερμο μήνυμα στήριξης μέσω των social media.
«Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου. Λάμψε Φώτη. Πάντα και για πάντα θα είμαι στο πλευρό σου», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε την ανάρτηση της Ελένης Βουλγαράκη για τον Φώτη Ιωαννίδη:
- Τεν Χαγκ: «Δεν υπήρξε αμοιβαία εμπιστοσύνη στη Λεβερκούζεν» (pic)
- Συνεχίζει να επενδύει ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Ανοίγει νέα κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών
- Επίσημα ελεύθερος από την Πόρτο ο Γκρούγιτς – Ανακοινώνεται από την ΑΕΚ
- Άντονι: Θερμή υποδοχή από τους φίλους της Μπέτις στη Σεβίλλη (vids)
- «Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου» – Το μήνυμα της Ελένης Βουλγαράκη στον Φώτη Ιωαννίδη για τη μεταγραφή στη Σπόρτινγκ (pic)
- Αυτές είναι οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» του Eurobasket
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις