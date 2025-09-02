«Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου» – Το μήνυμα της Ελένης Βουλγαράκη στον Φώτη Ιωαννίδη για τη μεταγραφή στη Σπόρτινγκ (pic)

Ο Φώτης Ιωαννίδης ανακοινώθηκε κι επίσημα από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Έλληνα επιθετικό να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό και η Ελένη Βουλγαράκη δεν γινόταν να μην ευχηθεί στον 25χρονο φορ για το νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.

Ο Ιωαννίδης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030 και έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Παναθηναϊκού, φέρνοντας στα ταμεία του συλλόγου το ποσό των 22 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για μπόνους 3 εκατομμυρίων σε επίτευξη στόχων.

Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση, η αγαπημένη του Φώτη Ιωαννίδη, Ελένη Βουλγαράκη έστειλε ένα ένθερμο μήνυμα στήριξης μέσω των social media.

«Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου. Λάμψε Φώτη. Πάντα και για πάντα θα είμαι στο πλευρό σου», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε την ανάρτηση της Ελένης Βουλγαράκη για τον Φώτη Ιωαννίδη: