Τεράστια ρήτρα έβαλε η Σπόρτινγκ στο συμβόλαιο του Ιωαννίδη

Η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη ολοκληρώθηκε, ο ίδιος βρέθηκε στην Πορτογαλία όπου ολοκλήρωσε το τυπικό σκέλος τη υπόθεσης και είδε από κοντά το ντέρμπι της νέας του ομάδας με την Πόρτο, με την πορτογαλική εφημερίδα «A Bola» να δημοσιεύει και φωτογραφία του Ιωαννίδη από το γήπεδο γράφοντας: «Σπέσιαλ θεατής στο Αλβαλάδε! Ο Ιωαννίδης βρέθηκε στα επίσημα για να δει το κλάσικο Σπόρτινγκ – Πόρτο».

Ρήτρα… σοκ από τη Σπόρτινγκ!

Μάλιστα, δημοσίευμα της A Bola τη Δευτέρα, έφερε στο φως της δημοσιότητας τη ρήτρα που έβαλε η Σπόρτινγκ στο συμβόλαιο του Έλληνα στράικερ. Ένα ποσό που προκαλεί… ίλιγγο και που δείχνει ότι τα «Λιοντάρια» πιστεύουν στην επένδυσή τους και στο μέλλον του διεθνή φορ στη Λισαβόνα.

Η ρήτρα αποδέσμευσης του Ιωαννίδη από τη Σπόρτινγκ ορίστηκε λοιπόν στα 100 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα! Το εν λόγω δημοσίευμα τονίζει παράλληλα πως αυτή είναι και η μεγαλύτερη ανάμεσα στους παίκτες της ομάδας. Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο Έλληνας διεθνής θα υπογράψει ως το 2030, ενώ ο Παναθηναϊκός θα πάρει 22.000.000 ευρώ συν ακόμη 5, υπό τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων.

Αφού ο Ιωαννίδης ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ, ο 25χρονος θα γυρίσει στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τους εντός έδρας αγώνες με τη Λευκορωσία (05/09, 21:45) και τη Δανία (08/09, 21:45) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η απόκτηση του Ιωαννίδη αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και μετά τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας, θα τεθεί στη διάθεση του Ρουί Μπόρζες.