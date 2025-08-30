Έφτασε στη Λισαβόνα ο Ιωαννίδης: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ» (vid)

Στη Λισαβόνα έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8) ο Φώτης Ιωαννίδης, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Σπόρτινγκ.

Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους πρωταθλητές Πορτογαλίας για τη μεταγραφή του 25χρονου επιθετικού, με τους «πράσινους» να βάζουν στα ταμεία τους 25 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντάς την την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, ενώ κρατάνε και ένα ποσοστό μεταπώλησης για τον Έλληνα επιθετικό, κοντά στο 25%.

Ο Ιωαννίδης θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι 2030, ενώ το βράδυ αναμένεται να βρεθεί στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι της Σπόρτινγκ με την Πόρτο.

Μάλιστα στις πρώτες δηλώσεις που έκανε στα τοπικά ΜΜΕ, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σας ευχαριστώ πολύ. Φυσικά μίλησα στον Βαγιαννίδη για να τον συμβουλευτώ».

Δείτε το βίντεο της άφιξής του: