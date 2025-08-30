Έφτασε στη Λισαβόνα ο Ιωαννίδης: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ» (vid)
Ο Φώτης Ιωαννίδης «προσγειώθηκε» στη Λισαβόνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ.
Στη Λισαβόνα έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8) ο Φώτης Ιωαννίδης, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Σπόρτινγκ.
Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους πρωταθλητές Πορτογαλίας για τη μεταγραφή του 25χρονου επιθετικού, με τους «πράσινους» να βάζουν στα ταμεία τους 25 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντάς την την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, ενώ κρατάνε και ένα ποσοστό μεταπώλησης για τον Έλληνα επιθετικό, κοντά στο 25%.
Ο Ιωαννίδης θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι 2030, ενώ το βράδυ αναμένεται να βρεθεί στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι της Σπόρτινγκ με την Πόρτο.
Μάλιστα στις πρώτες δηλώσεις που έκανε στα τοπικά ΜΜΕ, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σας ευχαριστώ πολύ. Φυσικά μίλησα στον Βαγιαννίδη για να τον συμβουλευτώ».
Δείτε το βίντεο της άφιξής του:
🚨FOTIS IOANNIDIS CHEGOU A LISBOA.
“Estou muito feliz por estar aqui. Claro que falei com o Vagiannidis.” pic.twitter.com/h546Se9jwK
— Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) August 30, 2025
