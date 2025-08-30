sports betsson
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Έφτασε στη Λισαβόνα ο Ιωαννίδης: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ» (vid)
Ποδόσφαιρο 30 Αυγούστου 2025 | 15:12

Έφτασε στη Λισαβόνα ο Ιωαννίδης: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ» (vid)

Ο Φώτης Ιωαννίδης «προσγειώθηκε» στη Λισαβόνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Στη Λισαβόνα έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8) ο Φώτης Ιωαννίδης, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Σπόρτινγκ.

Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους πρωταθλητές Πορτογαλίας για τη μεταγραφή του 25χρονου επιθετικού, με τους «πράσινους» να βάζουν στα ταμεία τους 25 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντάς την την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, ενώ κρατάνε και ένα ποσοστό μεταπώλησης για τον Έλληνα επιθετικό, κοντά στο 25%.

Ο Ιωαννίδης θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι 2030, ενώ το βράδυ αναμένεται να βρεθεί στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι της Σπόρτινγκ με την Πόρτο.

Μάλιστα στις πρώτες δηλώσεις που έκανε στα τοπικά ΜΜΕ, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σας ευχαριστώ πολύ. Φυσικά μίλησα στον Βαγιαννίδη για να τον συμβουλευτώ».

Δείτε το βίντεο της άφιξής του:

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μπόρνμουθ

LIVE: Τότεναμ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Μπόρνμουθ, για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν, για τη 2η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
