Φώτης Ιωαννίδης: Τα βρήκαν Σπόρτινγκ – Παναθηναϊκός

Το «σίριαλ» της μεταγραφής του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας οδεύει στο τέλος του, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να γίνει κάτοικος Λισαβόνας.

Ο Παναθηναϊκός έφερε στα μέτρα του την υπόθεση και συμφώνησε προφορικά με τους πρωταθλητές Πορτογαλίας, με τους «πράσινους» να βάζουν στα ταμεία τους 25 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντάς την την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του «τριφυλλιού», ενώ κρατάνε και ένα ποσοστό μεταπώλησης για τον Έλληνα επιθετικό, κοντά στο 25%.

Στην Πορτογαλία το Σ/Κ ο Φώτης Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται κανονικά στην Τουρκία με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League και αν τελικά ολοκληρωθεί το deal, αναμένεται στην Πορτογαλία το προσεχές Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «O’ Jogo».

Η ενδεχόμενη μεταγραφή του Ιωαννίδη θα είναι η ακριβότερη στην ιστορία των «λιονταριών», ενώ σημαντικό ρόλο στην απόφαση του 25χρονου επιθετικού «έπαιξε» και η συνύπαρξη του στην πορτογαλική πρωτεύουσα με τον πολύ καλό του φίλο, Γιώργο Βαγιαννίδη.

Τα δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες ήθελαν ο Φώτης Ιωαννίδης να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και όπως όλα δείχνουν η επιθυμία του θα πραγματοποιηθεί.

Καθοριστικό ρόλο στη μεταγραφή του φέρεται να έπαιξε και ο καλός του φίλος Γιώργος Βαγιαννίδης που μετακόμισε στην Πορτογαλία το φετινό καλοκαίρι. Σε ένα από τα πρωτοσέλιδα της A Bola φέρεται να του μετέφερε θαυμάσια πράγματα για τον σύλλογο.