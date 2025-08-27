«Διαφορά μεταξύ Σπόρτινγκ – Παναθηναϊκού για τον Ιωαννίδη»

Μέχρι την Τρίτη (26/8) στην Πορτογαλία παρουσίαζαν ως δεδομένη τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ωστόσο, μόλις λίγες ώρες αργότερα, φαίνεται πως υπάρχει ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση, με τον Παναθηναϊκό άλλωστε να έχει ήδη διαψεύσει το θέμα.

Συγκεκριμένα, η «Record» αναφέρει στο τελευταίο ρεπορτάζ της, πως υπάρχει οικονομική διαφορά μεταξύ του Παναθηναϊκού και των «Λιονταριών» για τον Έλληνα διεθνή επιθετικό. Και μάλιστα μια σημαντική απόκλιση, της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Τι δίνει η Σπόρτινγκ, τι θέλει ο Παναθηναϊκός

Για την ακρίβεια, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας προσφέρει 20 εκατ. ευρώ για τον διεθνή επιθετικό, ενώ ο Παναθηναϊκός αξιώνει τουλάχιστον 22 εκατ. ευρώ. Συνολικά, αν συνυπολογιστούν και κάποια μπόνους επίτευξης στόχων, οι «πράσινοι» ουσιαστικά ζητούν περί τα 25 εκατομμύρια ευρώ για τον ποδοσφαιριστή!

Αυτά που δεν αλλάζουν στα πορτογαλικά ρεπορτάζ είναι η επιθυμία του Φώτη Ιωαννίδη να αγωνιστεί στο Champions League, αλλά και το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις βεβαίως δεν σταματούν εδώ, παρά τις οικονομικές διαφορές που φαίνεται να υπάρχουν, με τη διαφορά όμως πως όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερες ομάδες μπαίνουν στο… παιχνίδι για τον 25χρονο φορ!