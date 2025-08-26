«Το Σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία για να υπογράψει στη Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης»

«Έκλεισε» το deal ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ο Φώτης Ιωαννίδης θα γίνει παίκτης του πορτογαλικού συλλόγου, σύμφωνα με την Ο’ Jogo.

Μάλιστα, το πορτογαλικό Μέσο αναφέρει πως ο Έλληνας στράικερ αναμένεται το προσεχές Σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό μέρος της μεταγραφής του και να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

«Θέλει μόνο Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης»

Στο πρωτοσέλιδο της «A Bola» για ακόμη μία μέρα ο Φώτης Ιωαννίδης, με την πορτογαλική εφημερίδα να υποστηρίζει πως ο παίκτης επιθυμεί τη μετακίνησή του στην Σπόρτινγκ. «Θέλει μόνο Σπόρτινγκ», υποστηρίζει στον κεντρικό του τίτλο το πορτογαλικό Μέσο, για τον Έλληνα στράικερ.

Το πρωτοσέλιδο της «A bola» και ο Ιωαννίδης σε πρώτο πλάνο: