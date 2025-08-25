«Προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Ιωαννίδη»

Με τις βαλίτσες στο χέρι για Πορτογαλία παρουσιάζεται ο Φώτης Ιωαννίδης σύμφωνα με δημοσίευμα του «maisfutebol» στο οποίο γίνεται λόγος για προφορική συμφωνία του άσου του Παναθηναϊκού για πενταετές συμβόλαιο με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Μετά την πώληση του Βίκτορ Γιόκερες στην Άρσεναλ η Σπόρτινγκ είναι πολύ κοντά στο να πουλήσει στη Μίλαν και τον Κόνραντ Χάρντερ και «καίγεται» για φορ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Πορτογάλοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα ποσό στα 18-20 εκατ. ευρώ, ενώ οι «πράσινοι» αξιώνουν 22 εκατ. ευρώ.

Όσα αναφέρει το δημοσίευμα σχετικά:

«Ενώ περίμενε την απόφαση του Κόνραντ Χάρντερ σχετικά με τις προσφορές από τη Ρεν και τη Μίλαν, η Σπόρτινγκ άρχισε να εργάζεται σκληρότερα πάνω στην υπόθεση του Φώτη Ιωαννίδη, σύμφωνα με το Maisfutebol.

Αυτή τη στιγμή, τα λιοντάρια είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μεταξύ 18 και 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον Έλληνα επιθετικό, έχοντας ξεκινήσει τις συζητήσεις στα περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ελληνικός σύλλογος αρχικά στόχευε σε πώληση για περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ, αλλά συνειδητοποίησε, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, ότι ο σκόρερ είχε χάσει μερίδιο αγοράς λόγω της κακής του απόδοσης την περασμένη σεζόν.

Οι δύο σύλλογοι συζητούν επίσης ένα μεταβλητό μπόνους για τους στόχους και το ποσοστό των μελλοντικών πωλήσεων που θα παραμείνει στην ελληνική πλευρά. Ο παίκτης, με τη σειρά του, έχει ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία για πενταετές συμβόλαιο.

Ο Ιωαννίδης, πρέπει να σημειωθεί, ήταν μακροχρόνιος στόχος της Σπόρτινγκ, ακόμη και πριν από την άφιξη του Κόνραντ Χάρντερ. Αναφέρθηκε από τον Ρούμπεν Αμορίμ και τον Ούγκο Βιάνα και, τώρα, έχει την υποστήριξη των Ρούι Μπόρχες και Μπερνάρντο Παλμέιρο.

Στα 25 του χρόνια, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει περάσει ολόκληρη την καριέρα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε από τον Λεβαδειακό και εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2020. Πλέον έχει περάσει πέντε ολόκληρες σεζόν με την ομάδα της Αθήνας».