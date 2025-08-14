Παναθηναϊκός-Ιωαννίδης: Αυτή είναι η πρόταση της Φιορεντίνα

Η ιταλική ιστοσελίδα «Corriere Dello Sport» επανάφερε στην επικαιρότητα το ενδιαφέρον της Φιορεντίνα για τον Φώτη Ιωαννίδη. Το οποίο στην πραγματικότητα δεν έπαψε ποτέ, ακόμα και μετά την τιμή των 30 εκατομμυρίων που όρισε ο Γιάννης Αλαφούζος στον αρχηγό του Παναθηναϊκού.

Η «Corriere Dello Sport» τονίζει ότι οι «βιόλα» ασχολούνται με τον Ιωαννίδη και τον 24χρονο Ιταλό της Κάλιαρι, Ρομπέρτο Πίκολι. Κατά σύμπτωση, ο πρόεδρος της Κάλιαρι, Τομάσο Τζουλίνι κοστολογεί τον Πίκολι ανάμεσα στα 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, η Φιορεντίνα δεν γλυτώνει πολλά χρήματα επί της ουσίας…

Πάντως, η Φλωρεντία παραμένει ένας πιθανός προορισμός για τον Ιωαννίδη, έστω και προς τα τέλη Αυγούστου. Η Φιορεντίνα επιμένει στις προσπάθειες της και θα καταθέσει νέα πρόταση για τον Έλληνα άσο, μόλις ολοκληρώσει την πώληση του Αργεντινού Λούκα Μπελτράν.

Το «In» αποκαλύπτει ότι η προηγούμενη πρόταση που απέρριψε ο Παναθηναϊκός από την ιταλική ομάδα, ήταν 18 εκατομμύρια ευρώ εφάπαξ και άλλα 3 εκατομμύρια υπό τη μορφή μπόνους. Το «όχι» αποφασίστηκε προσωπικά από τον Αλαφούζο, που έκρινε την πρόταση μικρή.

Η πλευρά του Ιωαννίδη θα συζητούσε την προοπτική συνεργασία με τους «βιόλα», όμως αυτό θα συμβεί μόνο αν προηγηθεί η έγκριση του ιδιοκτήτη του Τριφυλλιού. Μία προϋπόθεση που δεν συντρέχει στην παρούσα φάση.

Όσο για το τι μπορεί να αλλάξει; Οι Ιταλοί θεωρούν ότι μία πρόταση δανεισμού με υποχρεωτική οψιόν για τον Ιούνιο του 2026, με συνολικό όφελος για τον Παναθηναϊκό που θα προσεγγίζει τις απαιτήσεις του αφεντικού του club, θα μεταβάλλει τα δεδομένα.