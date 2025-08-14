Παναθηναϊκός: Νέα πρόταση και όχι συμφωνία με Καλάμπρια
Ο Παναθηναϊκός έκανε νέα κίνηση προς την πλευρά του Νταβίντε Καλάμπρια και περιμένει τη θετική απάντηση του Ιταλού αμυντικού.
Η διοίκηση του Παναθηναϊκού επιθυμεί να αναπληρώσει το κενό του Γιώργου Βαγιαννίδη με έναν πρωτοκλασάτο δεξιό μπακ και εξαρχής, κύκλωσε το όνομα του Νταβίντε Καλάμπρια. Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην ιταλική αγορά σε αυτή τη θέση και μία από τις πιο γνωστές επιλογές στην Ευρώπη σε αυτό το τάιμινγκ.
Οι άνθρωποι του Τριφυλλιού έχουν μιλήσει με τον 28χρονο αμυντικό, του έχουν καταθέσει μία άκρως δελεαστική προσφορά (τριετές συμβόλαιο, με 1,8 εκατομμύρια ευρώ ετήσιες αποδοχές, συν μπόνους και άλλες παροχές) και του έχουν περιγράψει τον ηγετικό ρόλο που θα έχει στην ομάδα και το αγωνιστικό πλάνο του Ρουί Βιτόρια.
Είναι γεγονός ότι ο Καλάμπρια έχει καλυφθεί σε όσα ζήτησε από τους «πράσινους». Έχει μερικούς ενδοιασμούς για το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, όμως αυτό ήταν αναμενόμενο. Κανένας ποδοσφαιριστής δεν έρχεται εύκολα στη χώρα μας από ένα μέγεθος όπως της Μίλαν.
Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού δεν έχουν δώσει διορία με την αυστηρή έννοια του όρου στον Καλάμπρια, όμως έχουν ζητήσει την απάντηση του εντός ενός εύλογου διαστήματος. Το οποίο πιθανότατα θα έχει διάρκεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, για να μην εγκληβιστεί το Τριφύλλι σε ένα ατέρμονο σήριαλ.
Το πρωί της Πέμπτης ο Ιταλός ρεπόρτερ Ματέο Μορένο έγραψε ότι «ο Καλάμπρια βρίσκεται κοντά στον Παναθηναϊκό». Από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει μέχρι στιγμής συμφωνία του Ιταλού δεξιού μπακ με την «πράσινη» ΠΑΕ, παρά τον ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας που έχουν.
Αυτό που ισχύει είναι πως από το Τριφύλλι προχώρησαν σε νέα πρόταση προς τον Καλάμπρια, με μερικούς βελτιωμένους όρους σε σύγκριση με την προηγούμενη. Ακριβώς επειδή οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού επιθυμούν να αποσπάσουν άμεσα το «ναι» του 28χρονου αμυντικού. Με τα δεδομένα που είναι γνωστά έως τώρα, ο διεθνής άσος προσανατολίζεται προς τη θετική απάντηση για τη μετακόμιση στην Αθήνα.
