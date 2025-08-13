Μία εκδοχή που κάθε οπαδός του Τριφυλλιού θα ευχόταν να ήταν αληθινή, παρουσίασε το μεσημέρι της Πέμπτης η γαλλική ιστοσελίδα «Sport.fr»: o Αζεντίν Ουναΐ έρχεται στην Αθήνα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός και η Μαρσέιγ συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Μαροκινού μεσοεπιθετικού στα 8+2 εκατομμύρια ευρώ και η επισημοποίηση του deal είναι θέμα χρόνου.

Δυστυχώς, η είδηση δεν ισχύει και απέχει από την πραγματικότητα… Ο Παναθηναϊκός έχει ανοιχτή γραμμή με τη Μαρσέιγ για τον Ουναΐ, έχει μεγαλύτερα περιθώρια στις διαπραγματεύσεις μετά και τη διαφαινόμενη πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, όμως δεν έχει ανέβει σε τόσο μεγάλα νούμερα. Ειδικά για εφάπαξ ποσά, όπως είναι τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Το ρεπορτάζ του «In» αναφέρει ότι οι «πράσινοι» έχουν βάλει στο τραπέζι 6 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα 2,5-3 υπό τη μορφή μπόνους σε βάθος διετίας-τριετίας, καθώς και να αφήσουν στους Μασσαλούς το 15% για μεταπωλητική αξία.

Αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί την Πέμπτη επί της Σαχτάρ και εξασφαλίσει εγγυημένα έσοδα από την UEFA, τότε πιθανώς να προτείνει κάτι ακόμα καλύτερο. Δύσκολα, όμως, θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ στη Μαρσέιγ, έστω και με πλάγιους τρόπους αποπληρωμής.

Στο μεταξύ, ο Γάλλος δημοσιογράφος της ιστοσελίδας «Footmercato» Σεμπαστιάν Ντενί, υποστήριξε ότι ο Ουναΐ δεν θα ήθελε να συνεχίσει μόνιμα στον Παναθηναϊκό και έχει ως απώτερο σκοπό να παίξει σε ένα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν πρόκειται για κάποια αποκάλυψη, αφού εξαρχής αυτή είναι η πρόθεση του Μαροκινού άσου, που αντιμετωπίζει το Τριφύλλι ως… σκαλοπάτι. Άλλωστε, σε κανονικές συνθήκες ο Ουναΐ θα ερχόταν στην Ελλάδα μόνο για τουρισμό.

🔴 Le Marocain Azzedine Ounahi🇲🇦 ne souhaite pas retourner au Panathinaïkos 🇬🇷. 👉 Il vise un club du Top 5 européen. 🗞 FOOT MERCATO via @Be_OMhttps://t.co/9UqpzNzjDl pic.twitter.com/UOau8cZzkW — Actu OM 🇩🇿 (@OMLActu) August 13, 2025

Ο Ουναΐ έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό στους όρους της συνεργασίας του και μόνο εάν βρει κάτι εξαιρετικό από Ιταλία, Αγγλία ή Ισπανία, θα απαντήσει αρνητικά. Το εξαιρετικό δεν περιλαμβάνει μόνο την αμοιβή του, αλλά τον αγωνιστικό ρόλο του. Σε μία χρονιά με Κόπα Άφρικα στην πατρίδα του και με Μουντιάλ το καλοκαίρι του 2026, ο Ουναΐ θα ζητήσει εγγυήσεις από τον προπονητή του ότι θα τον υπολογίζει για βασικό.

Αυτό είναι το πιο ισχυρό πλεονέκτημα του Τριφυλλιού: ο 24χρονος χαφ έχει προσαρμοστεί στην Αθήνα, ξέρει πως στον Παναθηναϊκό θα είναι αναντικατάστατος και θα έχει την αποδοχή και τη στήριξη του κόσμου. Σημαντικά οφέλη για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος στηρίζεται στην ψυχολογία…