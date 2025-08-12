Η παρουσία του Φώτη Ιωαννίδη στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, είναι γεγονός. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα ταξιδέψει με τους συμπαίκτες του στην Κρακοβία την Τετάρτη, σύμφωνα με την ενημέρωση των «πράσινων».

Έτοιμος είναι και ο Τάσος Μπακασέτας, που ξεπέρασε το τράβηγμα στη γάμπα και προπονήθηκε την Τρίτη. Όμως, ο υπαρχηγός του Τριφυλλιού δεν δηλώθηκε στη λίστα της UEFA και δεν έχει δικαίωμα να παίξει στον αγώνα.

Στην Αθήνα θα μείνουν και οι υπόλοιποι που δεν υπολογίζονται από τον προπονητή του Παναθηναϊκού για το ματς της Πέμπτης. Η προετοιμασία του Τριφυλλιού θα ολοκληρωθεί αύριο με προπόνηση επί πολωνικού εδάφους.

Αναλυτικά η ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό για την προπόνηση της Τρίτης:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η εν Ελλάδι προετοιμασία του Παναθηναϊκού πριν τη ρεβάνς της προκριματικής φάσης του Europa League με αντίπαλο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη στην Κρακοβία της Πολωνίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τελειώματα, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τέλος εξάσκηση στα τελειώματα. Στην προπόνηση έλαβε μέρος και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί με προορισμό την Κρακοβία το μεσημέρι της Τετάρτης. Σε αυτή μετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τις αναμετρήσεις με τη Σαχτάρ».