Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη στην Κρακοβία, έτοιμος και ο Μπακασέτας
Ο Φώτης Ιωαννίδης συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την ρεβάνς με τη Σαχτά Ντόνετσκ, ενώ προπονήθηκε και ο Τάσος Μπακασέτας.
- Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος
- Αμερικανικά ομόλογα: Πείραμα με τεχνολογία crypto – O ρόλος των repos
- Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
- Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
Η παρουσία του Φώτη Ιωαννίδη στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, είναι γεγονός. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα ταξιδέψει με τους συμπαίκτες του στην Κρακοβία την Τετάρτη, σύμφωνα με την ενημέρωση των «πράσινων».
Έτοιμος είναι και ο Τάσος Μπακασέτας, που ξεπέρασε το τράβηγμα στη γάμπα και προπονήθηκε την Τρίτη. Όμως, ο υπαρχηγός του Τριφυλλιού δεν δηλώθηκε στη λίστα της UEFA και δεν έχει δικαίωμα να παίξει στον αγώνα.
Στην Αθήνα θα μείνουν και οι υπόλοιποι που δεν υπολογίζονται από τον προπονητή του Παναθηναϊκού για το ματς της Πέμπτης. Η προετοιμασία του Τριφυλλιού θα ολοκληρωθεί αύριο με προπόνηση επί πολωνικού εδάφους.
Αναλυτικά η ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό για την προπόνηση της Τρίτης:
«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η εν Ελλάδι προετοιμασία του Παναθηναϊκού πριν τη ρεβάνς της προκριματικής φάσης του Europa League με αντίπαλο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη στην Κρακοβία της Πολωνίας.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τελειώματα, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τέλος εξάσκηση στα τελειώματα. Στην προπόνηση έλαβε μέρος και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί με προορισμό την Κρακοβία το μεσημέρι της Τετάρτης. Σε αυτή μετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τις αναμετρήσεις με τη Σαχτάρ».
- Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
- Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Οι γονικές παροχές… κάνουν ράλι
- Πύρινα μέτωπα: Οι μονάδες υγείας του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στο πεδίο
- Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ
- Γάζα: Μητέρα ομήρου καλεί τη διεθνή κοινότητα να πιέσει Ισραήλ και Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις