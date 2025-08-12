Έτοιμος για μετακόμιση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς. «Πηγές» από τον περίγυρο του Σέρβου μέσου αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με την Αλ Σαμπάμπ για τη μεταγραφή και το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στην Κρακοβία θα είναι το τελευταίο του με την πράσινη φανέλα.

Ο Μαξίμοβιτς θα επιστρέψει την Παρασκευή στην Αθήνα με την αποστολή του Τριφυλλιού και κατόπιν θα αναχωρήσει για το Ντουμπάι, την πόλη που εδρεύει η Αλ Σαμπάμπ. Εκεί θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του, που θα του αποφέρει αποδοχές μεγαλύτερες των δύο εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Φυσικά, μεγάλο θα είναι το κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Η Αλ Σαμπάμ θα πληρώσει 5,2 εκατομμύρια ευρώ για τον 30χρονο χαφ, ποσό που βέβαια δεν έχει σχέση με τις υπερβολές των 10 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν γραφτεί σε αραβικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα «Χ».

Προφανώς, το αντίτιμο δεν είναι αμελητέο για έναν ποδοσφαιριστή στην ηλικία των 30 ετών, που το Τριφύλλι απέκτησε πριν ένα χρόνο ως ελεύθερο από την ισπανική Χετάφε.

Το ταμείο της ΠΑΕ θα γεμίσει από την πώληση του Μαξίμοβιτς, αλλά ο Ρουί Βιτόρια θα χάσει έναν βασικό ποδοσφαιριστή, εν μέσω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ο Παναθηναϊκός είτε προκριθεί επί της Σαχτάρ, είτε αποκλειστεί, τη μεθεπόμενη Πέμπτη έχει παιχνίδι στο ΟΑΚΑ και το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, την πρεμιέρα της Stoiximan Super League.

Άρα, συνιστά επιτακτική υποχρέωση για τους ιθύνοντες του Συλλόγου, να δράσουν αστραπιαία και να κλείσουν τον αντικαταστάτη του Μαξίμοβιτς το συντομότερο δυνατό. Γιατί ο Σέρβος θα είναι ο δεύτερος ο οποίος λείπει από τον περσινό «άξονα» και δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα.