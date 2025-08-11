Παναθηναϊκός: Έτοιμος ο Ιωαννίδης και παίζει με Σαχτάρ
Ο Φώτης Ιωαννίδης προπονήθηκε κανονικά τη Δευτέρα και τέθηκε στη διάθεση του Βιτόρια για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ.
Αρχηγού παρόντος η προπόνηση της Δευτέρας στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε μέρος σε όλες τις ασκήσεις χωρίς να νιώσει την παραμικρή ενόχληση και αποθεραπεύτηκε από τη θλάση που είχε υποστεί.
Ο διεθνής επιθετικός τέθηκε στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ και θα συμπεριληφθεί σίγουρα στην αποστολή για την Κρακοβία. Το ενθαρρυντικό είναι πως ο Ιωαννίδης θα βγάλει άλλες δύο ολόκληρες προπονήσεις μέχρι τον αγώνα της Πέμπτης.
Φυσικά, ο 25χρονος στράικερ δεν πρόκειται να παίξει βασικός, αφού οι άνθρωποι του Συλλόγου θα τον προφυλάξουν από τα περιτά ρίσκα. Ωστόσο, έχει σημασία πως ο Ιωαννίδης θα είναι σε θέση να βοηθήσει ενεργά και όχι να περάσει στο τερέν ως… Ελ Σιντ.
Ρυθμούς ανέβασε και ο Τάσος Μπακασέτας, που προπονήθηκε ατομικά. Ωστόσο, ο υπαρχηγός του Παναθηναϊκού δεν δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα και δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί την Πέμπτη. Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:
«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα.
Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπακασέτας».
