Παναθηναϊκός: Πέρασε και τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χολμς

Ο Ρισόν Χολμς αποτελεί το τελευταίο απόκτημα του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κλείνει το ρόστερ ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν σε Stoiximan GBL και Euroleague. Ο Αμερικανός σέντερ, αφού πέρασε χθες (10/8) τις ιατρικές εξετάσεις, το πρωί της Δευτέρας (11/8) έκανε και εργομετρικές.

Η δημοσίευση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Ο Θεός κάνει πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς»

Ο Ρισόν Χολμς ήρθε στον Παναθηναϊκό για να κλείσει το ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και να δημιουργήσει μια πολύ δυνατή τριάδα ψηλών, μαζί με τους Λεσόρ και Γιούρτσεβεν. Ο Αμερικανός σέντερ ανέφερε πως αισθάνεται ευλογημένος για την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ στην Ελλάδα, όπως σημείωσε ο ίδιος στο twitter τα ξημερώματα της Κυριακής (10/8).

«Θα παίξω μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο Θεός κάνει πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς, ουάου», ήταν το πρώτο tweet του Χολμς, ο οποίος έδειξε τον ενθουσιασμό του και μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο για λογαριασμό των πράσινων.

Στη συνέχεια έγραψε: «Ερωτεύεσαι το μπάσκετ ως παιδί και ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς τα μέρη στα οποία θα μπορούσε να σε οδηγήσει».