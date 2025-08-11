Παναθηναϊκός: Πέρασε και τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χολμς
Το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού Ρισόν Χολμς, πέρασε το πρωί της Δευτέρας (11/8) και τις εργομετρικές εξετάσεις, δηλώνοντας πανέτοιμος ενόψει της νέας σεζόν.
Ο Ρισόν Χολμς αποτελεί το τελευταίο απόκτημα του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κλείνει το ρόστερ ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν σε Stoiximan GBL και Euroleague. Ο Αμερικανός σέντερ, αφού πέρασε χθες (10/8) τις ιατρικές εξετάσεις, το πρωί της Δευτέρας (11/8) έκανε και εργομετρικές.
Η δημοσίευση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Ο Ρισόν Χολμς ολοκλήρωσε και τη διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων στο Blocks Rehab «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» εν όψει της νέας σεζόν!#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/XYjf6q7fVh
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 11, 2025
«Ο Θεός κάνει πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς»
Ο Ρισόν Χολμς ήρθε στον Παναθηναϊκό για να κλείσει το ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και να δημιουργήσει μια πολύ δυνατή τριάδα ψηλών, μαζί με τους Λεσόρ και Γιούρτσεβεν. Ο Αμερικανός σέντερ ανέφερε πως αισθάνεται ευλογημένος για την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ στην Ελλάδα, όπως σημείωσε ο ίδιος στο twitter τα ξημερώματα της Κυριακής (10/8).
«Θα παίξω μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο Θεός κάνει πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς, ουάου», ήταν το πρώτο tweet του Χολμς, ο οποίος έδειξε τον ενθουσιασμό του και μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο για λογαριασμό των πράσινων.
Στη συνέχεια έγραψε: «Ερωτεύεσαι το μπάσκετ ως παιδί και ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς τα μέρη στα οποία θα μπορούσε να σε οδηγήσει».
