Η πρώτη μέρα του Ρισόν Χόλμς στον Παναθηναϊκό (vid)
Ένα βίντεο από την πρώτη μέρα του Ρισόν Χολμς στην Αθήνα έδωσε στη δημοσιότητα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω της εφαρμογής «Club 1908».
Ο Ρισόν Χολμς αποτελεί το τελευταίο απόκτημα του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κλείνει το ρόστερ ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν σε Stoiximan GBL και Euroleague.
Μάλιστα, η πράσινη ΚΑΕ, μέσω της επίσημης εφαρμογής της ομάδας «Club 1908», έδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο με τις πρώτες στιγμές του Αμερικανού σέντερ στην Αθήνα.
Δείτε το βίντεο με τον Ρισόν Χολμς
𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐮𝐧 𝐇𝐨𝐥𝐦𝐞𝐬: 𝐌𝐲 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐀𝐭𝐡𝐞𝐧𝐬 ☘️
From touchdown to home court!
Follow Richaun’s first moments in the city, feeling the “green” pulse and walking through the doors of OAKA for the very first time… 🏠
The full video is now available… pic.twitter.com/a8g7IRzU6f
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 10, 2025
Μεταξύ άλλων, ο Χολμς δήλωσε πως αν ήταν σούπερ ήρωας, θα ήταν ο Χουλκ επειδή αποδίδει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο όταν εκνευρίζεται, ενώ ξεναγήθηκε και στο κλειστό του ΟΑΚΑ, όπου γνώρισε το επιτελείο της ομάδας και τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Μάριους Γκριγκόνις.
Επίσης, πάτησε για πρώτη φορά στο glass floor και έμεινε με το στόμα ανοικτό αντικρίζοντας τις κερκίδες του γηπέδου.
