Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Χολμς

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ρισόν Χολμς, που έχει υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τους Πράσινους και πλέον απομένει η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας τους. Ο Αμερικανός σέντερ αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ξεκινήσει σταδιακά προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία μεταγραφή που θα ενισχύσει τους «πράσινους» στην θέση «5», στο κενό που υπήρχε πίσω από τον Ματίας Λεσόρ. Ο Χολμς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, ενώ ως παίκτης διαθέτει σημαντική εμπειρία στο NBA, αφού έχει αγωνιστεί με τις φανέλες των Σίξερς, Σανς, Κινγκς, Μάβερικς και Γουίζαρντς.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε με τους Γουίζαρντς στο NBA μέτρησε 7.4 πόντους (64.7% στο δίποντο, 83.3% στις βολές), 5.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 17.2′ κατά μέσο όρο σε 31 αγώνες στην regular season του NBA.

Η λεπτομέρεια στο συμβόλαιο του Χολμς

Το συμβόλαιο του Χολμς, θα του αποφέρει περίπου 2.4 εκατ. δολάρια ετησίως. Όμως εδώ υπάρχει και μια σημαντική λεπτομέρεια που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να υπάρχει και ένα NBA-out για τον παίκτη το καλοκαίρι του 2026. Δηλαδή αν ο Χολμς παίξει καλά φέτος και τραβήξει το ενδιαφέρον από την πατρίδα του, τότε θα μπορεί να σπάσει το συμβόλαιό του και να αποχωρήσει για τις ΗΠΑ, με τον Παναθηναϊκό να λαμβάνει ένα ποσό ως αποζημίωση.