Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι το τελευταίο απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών, εισπράττοντας το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ, με τους «πράσινους» να κάνουν μια σημαντική προσθήκη που ενισχύει ακόμα περισσότερο και τον ελληνικό «κορμό».

Το πρωί της Πέμπτης (7/8), ο 24χρονος φόργουορντ βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία» για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν το «τριφυλλιού».

Μάλιστα, η ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του Έλληνα διεθνή, ο οποίος έβαλε για πρώτη φορά τα «χρώματα» της ομάδας, φορώντας το νούμερο 17 στη φανέλα του.

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: