Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν, φορώντας την εμφάνιση του «τριφυλλιού» για πρώτη φορά.
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι το τελευταίο απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών, εισπράττοντας το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ, με τους «πράσινους» να κάνουν μια σημαντική προσθήκη που ενισχύει ακόμα περισσότερο και τον ελληνικό «κορμό».
Το πρωί της Πέμπτης (7/8), ο 24χρονος φόργουορντ βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία» για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν το «τριφυλλιού».
Μάλιστα, η ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του Έλληνα διεθνή, ο οποίος έβαλε για πρώτη φορά τα «χρώματα» της ομάδας, φορώντας το νούμερο 17 στη φανέλα του.
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/Yq8XVsjg4d
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 7, 2025
