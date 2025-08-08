Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η υπόθεση απειλών εναντίον διαιτητών, που σημειώθηκαν μετά το τέλος των τελικών της GBL, που διεξήχθησαν στις 30-05-2025 και την 01-06-2025, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- απειλή και παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές και οι οκτώ είναι φίλαθλοι και μάλιστα από τους επιφανείς, με ακριβά εισιτήρια. Όσον αφορά το περιστατικό, μετά το πέρας των ανωτέρω αγώνων, οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε σωρεία κλήσεων από άγνωστους τηλεφωνικούς αριθμούς σε βάρος των διαιτητών, ενώ παράλληλα απέστειλαν απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης που διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά και κατόπιν επισταμένων ερευνών, τακτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία των οκτώ κατηγορουμένων και πιστοποιήθηκε η εμπλοκή τους στο περιστατικό. Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας εξιχνιάσθηκε περιστατικό απειλών σε βάρος διαιτητών, που έλαβε χώρα μετά τους ελληνικούς τελικούς αγώνες καλαθοσφαίρισης

