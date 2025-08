Γιατί η Μπαρτσελόνα βάζει «στοπ» στους οπαδούς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και πέντε ακόμη ομάδων (pic)

Χωρίς οπαδούς της αντίπαλης ομάδας θα πραγματοποιούνται αγώνες της Μπαρτσελόνα στην επερχόμενη Euroleague, με την ισπανική ομάδα να απαγορεύει την είσοδό τους.

Οι φίλοι επτά συνολικά ομάδων δεν θα επιτρέπονται να παρεβρεθούν στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», μεταξύ των οποίων και αυτοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Τη λίστα συμπληρώνουν οι Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας, Χάποελ Τελ Αβίβ, Εφές και Ζαλγκίρις.

Barça 🇪🇸 bans away fans from buying tickets for their home games against:

– Partizan 🇷🇸

– Crvena Zvezda 🇷🇸

– Hapoel 🇮🇱

– Panathinaikos 🇬🇷

– Olympiacos 🇬🇷

– Efes 🇹🇷

– Zalgiris 🇱🇹 pic.twitter.com/FzAqEeEjD3

