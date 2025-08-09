sports betsson
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Ρισόν Χολμς
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρισόν Χολμς για τα επόμενα 1+1 χρόνια.

Σύνταξη
Παίκτης του με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Ρισόν Χολμς, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ για 1+1 χρόνο.

Ο 31χρονος ψηλός αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του για πρώτη φορά στην Ευρώπη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβόλαιό του περιλαμβάνει και NBA out το επόμενο καλοκαίρι σε περίπτωση που κάποια ομάδα από τις ΗΠΑ θελήσει να τον κάνει δικό της.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Ρισόν Χολμς:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ρισόν Χολμς για τα επόμενα δύο χρόνια (1+1).

Ο Ρισόν Ντιάντε Χολμς γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1993, έχει ύψος 2μ06 και αγωνίζεται στη θέση του center.

Ξεκίνησε την μπασκετική διαδρομή του από Lockport Township High School, με το οποίο ξεχώρισε πολύ γρήγορα. Στο NCAA αγωνίστηκε αρχικά στο Moraine Valley CC (2011-’12) πριν πάρει μετακομίσει στο Bowling Green State University, από το οποίο αποφοίτησε το καλοκαίρι του 2015.

Στα τρία χρόνια που αγωνίστηκε στο Bowling Green State University, έμεινε μάλιστα στην ιστορία του ως ο μοναδικός παίκτης με περισσότερους από 1.000 πόντους, 600 ριμπάουντ και 200 μπλοκ στη θητεία του, αλλά κι ως ο κορυφαίος μπλοκέρ με 244 κοψίματα στο σύνολο.

Η σπουδαία τελευταία σεζόν που πραγματοποίησε στο NCAA (14.7 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 2.7 μπλοκ), με αποκορύφωμα την ανάδειξή του σε MAC Defensive Player of the Year και την επιλογή στην All-MAC First Team, είχαν ως αποτέλεσμα να επιλεγεί στο Νο37 του NBA Draft 2015 από τους Philadelphia 76ers. Εκεί έμεινε για τρία χρόνια, καταγράφοντας 7.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο, φορώντας επίσης τη φανέλα των Delaware 87ers (θυγατρική ομάδα των Philadelphia 76ers) στη G-League.

Το 2018/19 ήταν μέλος των Phoenix Suns, με τους οποίους είχε 8.2 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.1 μπλοκ ανά αγώνα.

Ακολούθως, αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στους Sacramento Kings με απολογισμό τους 10.4 πόντους, τα 6.6 ριμπάουντ, τη 1 ασίστ και τα 1.1 μπλοκ κατά μέσο όρο, με την κορυφαία σεζόν της καριέρας του να είναι το 2020/21, όταν έκλεισε τη regular season με 14.2 πόντους, 8.3 ριμπάουντ και 1.6 μπλοκ ανά αγώνα.

Με τα χρώματα του Sacramento κατέγραψε τις σημαντικότερες στατιστικές βραδιές της καριέρας του, τόσο σε πόντους όσο και σε ριμπάουντ. Συγκεκριμένα, στις 4 Δεκεμβρίου 2019 απέναντι στους Portlant Trail Blazers σημείωσε 28 πόντους, ενώ στις 5 Νοεμβρίου 2021 κόντρα στους Charlotte Hornets είχε νταμπλ νταμπλ με 23 πόντους και 20 ριμπάουντ!

Στα τέσσερα χρόνια που αγωνίστηκε με τη φανέλα των Sacramento Kings κατάφερε επίσης σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις (11 Ιανουαρίου 2021 vs Indiana Pacers, 22 Ιανουαρίου 2021 vs New York Knicks και 1 Φεβρουαρίου 2021 vs New Orleans Pelicans) να καταγράψει 6 μπλοκ στην στατιστική του σε έναν αγώνα!

Το 2023/24 ξεκίνησε τη σεζόν στους Dallas Mavericks, με τους οποίους είχε 8.2 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.1 μπλοκ ανά αγώνα, ενώ ακολούθως φόρεσε τη φανέλα των Washington Wizards, που αποτέλεσαν κιόλας τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του στο ΝΒΑ. Με τα χρώματα της Washington είχε 7.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ.

Στο σύνολο της καριέρας του από το 2015 έως το 2025, ο Ρισόν Ντιάντε Χολμς έχει αγωνιστεί σε 492 αγώνες στο ΝΒΑ με απολογισμό τους 8.5 πόντους, τα 5.3 ριμπάουντ και τη 1 ασίστ κατά μέσο όρο».

Αθλητική Ροή
Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 09.08.25
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Σύνταξη
Μπάσκετ 09.08.25

Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»

Λίγες ώρες πριν το φιλικό της Σερβίας με την Ελλάδα (20:30) ο προπονητής των Σέρβων Σβέτισλαβ Πέσιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού
Euroleague 07.08.25
Euroleague 07.08.25

Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν, φορώντας την εμφάνιση του «τριφυλλιού» για πρώτη φορά.

Σύνταξη
Η… ιδιαιτερότητα στο συμβόλαιο του Κίναν Έβανς για τη νέα σεζόν (vids)
Euroleague 05.08.25
Euroleague 05.08.25

Η… ιδιαιτερότητα στο συμβόλαιο του Κίναν Έβανς για τη νέα σεζόν (vids)

Ο Κίναν Έβανς αναμένεται να είναι σημαντικός τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, που έχει επενδύσει στον Αμερικανό γκαρντ – Οι προσδοκίες από τους πρωταθλητές και το συμβόλαιο που λέει πολλά…

Σύνταξη
Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 09.08.25
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Σύνταξη
Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»
Μπάσκετ 09.08.25
Μπάσκετ 09.08.25

Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»

Λίγες ώρες πριν το φιλικό της Σερβίας με την Ελλάδα (20:30) ο προπονητής των Σέρβων Σβέτισλαβ Πέσιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βρετανία: Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action
Φωτογραφίες και βίντεο 09.08.25
Φωτογραφίες και βίντεο 09.08.25

Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action

Οι αστυνομικοί έφτασαν να συλλάβουν τυφλό και ανάπηρο διαδηλωτή, με τις αντιδράσεις να είναι μεγάλες για την αντιμετώπιση των όσων συμμετείχαν στην κινητοποίηση υπέρ της Palestine Action

Σύνταξη
Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90's: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο
Burn Hollywood Burn 09.08.25
Burn Hollywood Burn 09.08.25

Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο

Ο Τζο Έστερχαζ γεννήθηκε σε καταυλισμό προσφύγων, έκανε δουλειές του «ποδαριού», έγινε δημοσιογράφος για να καταλήξει να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος σεναριογράφος του Χόλιγουντ. Τώρα επιστρέφει με ένα ακόμη «Βασικό Ένστικτο».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία
Στο Κεντ 09.08.25
Στο Κεντ 09.08.25

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία

Ο Τζέι Ντι Βανς θα συναντήσει τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους για τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία ενόψει συνόδου Τραμπ-Πούτιν.

Σύνταξη
Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
Διεθνής Οικονομία 09.08.25
Διεθνής Οικονομία 09.08.25

Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;

Οι δασμοί Τραμπ φέρνουν πρωτοφανή έσοδα στα αμερικανικά ταμεία, όμως οι οικονομικές συνέπειες τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς προκαλούν έντονες ανησυχίες

Νατάσα Σινιώρη
Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;
Catsuit, γόβες 09.08.25
Catsuit, γόβες 09.08.25

Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;

Η δημοπρασία, θα τιμήσει την κληρονομιά της Γουίτνεϊ Χιούστον, ενώ παράλληλα θα συγκεντρώσει κεφάλαια για τις πρωτοβουλίες του ιδρύματος Whitney E. Houston Legacy Foundation.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Για ακόμη μια φορά, οι πολίτες πληρώνουν την απουσία πρόληψης στις πυρκαγιές Κερατέας και Ηλείας
Βολές στην κυβέρνηση 09.08.25
Βολές στην κυβέρνηση 09.08.25

ΠΑΣΟΚ: Για ακόμη μια φορά, οι πολίτες πληρώνουν την απουσία πρόληψης στις πυρκαγιές Κερατέας και Ηλείας

«Οι τραγικές εικόνες από την Κερατέα και την Ηλεία, δείχνουν για ακόμη μια φορά πως η φωτιά στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται μόνο όταν φτάσει στην αυλή μας» υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού
Αποδόμηση 09.08.25
Αποδόμηση 09.08.25

Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού

Το Riefenstahl ερευνά τα μέχρι τώρα αδημοσίευτα αρχεία της σκηνοθέτριας του προπαγανδιστικού «Triumph of the Will» και αποκρυπτογραφεί μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες του 20ού αιώνα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 09.08.25

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ουνιόν Βερολίνου. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα
Παλαιστίνη 09.08.25
Παλαιστίνη 09.08.25

Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα

Η επιχείρηση που συμμετείχαν τα αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής - Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΦΠΑ: Το κρυφτούλι της κυβέρνησης και η αφαίμαξη των «συνήθων υποζυγίων»
Έμμεση φορολογία 09.08.25
Έμμεση φορολογία 09.08.25

Το κρυφτούλι της κυβέρνησης με τον ΦΠΑ και η αφαίμαξη των νοικοκυριών

Η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εφαρμόζει τις κοινοτικές οδηγίες για τη μείωση του ΦΠΑ καταγγέλλει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση απαντά ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας
Κόσμος 09.08.25
Κόσμος 09.08.25

Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Το νέο περιστατικό υπονομεύει την ήδη τεταμένη κατάσταση και δημιουργεί αμφιβολίες για το αν η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλανδή και την Καμπότζη μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα

Σύνταξη
