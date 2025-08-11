Τζούρισιτς: «Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο… φτιαγμένοι για το μπάσκετ – Αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «SportSKi» στη Σερβία, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να μιλάει μεταξύ άλλων για την εμπειρία του στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά και για την προτίμηση των Ελλήνων φιλάθλων μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Επίσης αναφέρθηκε και στο επερχόμενο Eurobasket, καθώς παρακολούθησε τις προηγούμενες μέρες το φιλικό της Ελλάδας με τη Σερβία στο τουρνουά της Λεμεσού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζούρισιτς:

Για το μπάσκετ στην Ελλάδα και για το αν παρακολουθεί εκείνος: «Παρακολουθείται πολύ περισσότερο το μπάσκετ στην Ελλάδα και οι οπαδοί είναι, να το πούμε λαϊκά, πιο ‘φτιαγμένοι’ για το μπάσκετ απ’ ό,τι για το ποδόσφαιρο.

Παρακολουθώ και μου αρέσει να βλέπω αγώνες. Πέρυσι ήμουν στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχω δει πολλά πράγματα στο σερβικό ντέρμπι, αλλά αυτό που μπορεί να δει κανείς στα ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός δεν μπορεί να το δει πουθενά αλλού στον κόσμο. Και αυτή η σεζόν θα είναι ενδιαφέρουσα, θα την παρακολουθούμε».

Για το αν παρακολούθησε τους φιλικούς αγώνες της εθνικής Σερβίας: «Είδα τον αγώνα με την Ελλάδα, αυτόν με την Κύπρο όχι. Η εντύπωση είναι ότι οι Έλληνες ήταν θετικοί όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μέχρι τον αγώνα με εμάς.

Είδαν πόσο μακριά βρίσκονται και η ατμόσφαιρα έπεσε λίγο. Δεν είμαι αρμόδιος να πω τι θα έπρεπε να κάνουμε και πώς θα έπρεπε να το κάνουμε, αλλά νομίζω ότι έχουμε σπουδαία ομάδα και με όλη μας την καρδιά ελπίζουμε στο χρυσό μετάλλιο».