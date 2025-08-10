Λίγες ημέρες μετά από δημοσίευμα που θέλει τον Παναθηναϊκό να κινείται για την απόκτηση του Μαξ Τζόνστον της Στουρμ Γκρατς, έρχεται ένας άλλος δημοσιογράφος να «συνδέσει» τους πράσινους με τον δεξιό μπακ της Στουρμ Γκρατς.

Συγκεκριμένα ο Άντονι Τζόζεφ του Sky Sports επανέρχεται με νέα ανάρτησή του υποστηρίζοντας πως μετά τα δύο «Όχι» που έλαβε η Ντέρμπι ως απάντηση από την αυστριακή ομάδα σε ισάριθμες προτάσεις που κατέθεσε (1,6 και 1,85 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), πρόκειται να καταθέσει και 3η πρόταση.

Μάλιστα προσθέτει πως ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί την περίπτωση, συνεπώς αποκαλύπτει οτι το «τριφύλλι» εξακολουθεί να ενδιαφέρεται, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

«Η Ντέρμπι Κάουντι ετοιμάζει τρίτη προσφορά για τον δεξιό μπακ της Στουρμ Γκρατς, Μαξ Τζόνστον.

Είναι σαφές οτι #DCFC πρόκειται να καταθέσει μια βελτιωμένη προσφορά για τον διεθνή Σκωτσέζο τις επόμενες ημέρες, αφού απορρίφθηκαν δύο προσφορές ύψους 1,4 εκατομμυρίων λιρών και 1,6 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Τζόζεφ.

Ως τώρα στη σεζόν 2025-26 ο 21χρονος γεννημένος στην Αγγλία, διεθνής με τη Σκωτία δεξιός μπακ έχει αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια, έχοντας δώσει μία ασίστ. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε σε συνολικά 31 παιχνίδια, σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας 6 ασίστ.