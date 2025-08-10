«Η Ντέρμπι ετοιμάζει και 3η πρόταση πρόταση για τον Τζόνστον της Στουρμ Γκρατς – Παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός»
Η Ντέρμπι αναμένεται να καταθέσει και τρίτη προσφορά στη Στουρμ Γκρατς για την απόκτηση του Μαξ Τζόνστον - Στάση αναμονής τηρεί ο Παναθηναϊκός, όπως αναφέρει δημοσίευμα.
- Φωτιές στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας – Πύρινη λαίλαπα στον Δήμο Φοινικαίων
- Απαγχονισμένος εντοπίστηκε άνδρας σε δημοτικό γυμναστήριο στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
- Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Άνω Τούμπα
- Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Λίγες ημέρες μετά από δημοσίευμα που θέλει τον Παναθηναϊκό να κινείται για την απόκτηση του Μαξ Τζόνστον της Στουρμ Γκρατς, έρχεται ένας άλλος δημοσιογράφος να «συνδέσει» τους πράσινους με τον δεξιό μπακ της Στουρμ Γκρατς.
Συγκεκριμένα ο Άντονι Τζόζεφ του Sky Sports επανέρχεται με νέα ανάρτησή του υποστηρίζοντας πως μετά τα δύο «Όχι» που έλαβε η Ντέρμπι ως απάντηση από την αυστριακή ομάδα σε ισάριθμες προτάσεις που κατέθεσε (1,6 και 1,85 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), πρόκειται να καταθέσει και 3η πρόταση.
Μάλιστα προσθέτει πως ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί την περίπτωση, συνεπώς αποκαλύπτει οτι το «τριφύλλι» εξακολουθεί να ενδιαφέρεται, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.
«Η Ντέρμπι Κάουντι ετοιμάζει τρίτη προσφορά για τον δεξιό μπακ της Στουρμ Γκρατς, Μαξ Τζόνστον.
Είναι σαφές οτι #DCFC πρόκειται να καταθέσει μια βελτιωμένη προσφορά για τον διεθνή Σκωτσέζο τις επόμενες ημέρες, αφού απορρίφθηκαν δύο προσφορές ύψους 1,4 εκατομμυρίων λιρών και 1,6 εκατομμυρίων λιρών.
Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Τζόζεφ.
Ως τώρα στη σεζόν 2025-26 ο 21χρονος γεννημένος στην Αγγλία, διεθνής με τη Σκωτία δεξιός μπακ έχει αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια, έχοντας δώσει μία ασίστ. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε σε συνολικά 31 παιχνίδια, σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας 6 ασίστ.
UPDATE: Sturm Graz have rejected a second bid of £1.6m from Derby County for right-back Max Johnston. @SkySportsNews revealed last week that #DCFC’s opening bid of £1.4m was knocked back.
Derby face stiff competition from other clubs in England and across Europe. https://t.co/evZw6wLOHR pic.twitter.com/bqu7HudPWo
— Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) August 3, 2025
- Πανδαισία στο Γουέμπλεϊ: Τρία γκολ σε 17 λεπτά στο Πάλας – Λίβερπουλ! (vids)
- «Ακόμη μία ομάδα στην κούρσα διεκδίκησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο»
- Ο Γιόκιτς δεν αναγνωρίστηκε από την ασφάλεια του «Σπύρος Κυπριανού» (vid)
- Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια
- LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
- Επιμένει για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ: Νέα πρόταση από τους Θεσσαλονικείς – Το σκέφτεται η Σλάβια Πράγας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις