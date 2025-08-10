sports betsson
«Η Ντέρμπι ετοιμάζει και 3η πρόταση πρόταση για τον Τζόνστον της Στουρμ Γκρατς – Παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός»
Η Ντέρμπι αναμένεται να καταθέσει και τρίτη προσφορά στη Στουρμ Γκρατς για την απόκτηση του Μαξ Τζόνστον - Στάση αναμονής τηρεί ο Παναθηναϊκός, όπως αναφέρει δημοσίευμα.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Λίγες ημέρες μετά από δημοσίευμα που θέλει τον Παναθηναϊκό να κινείται για την απόκτηση του Μαξ Τζόνστον της Στουρμ Γκρατς, έρχεται ένας άλλος δημοσιογράφος να «συνδέσει» τους πράσινους με τον δεξιό μπακ της Στουρμ Γκρατς.

Συγκεκριμένα  ο Άντονι Τζόζεφ του Sky Sports επανέρχεται με νέα ανάρτησή του υποστηρίζοντας πως μετά τα δύο «Όχι» που έλαβε η Ντέρμπι ως απάντηση από την αυστριακή ομάδα σε ισάριθμες προτάσεις που κατέθεσε (1,6 και 1,85 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), πρόκειται να καταθέσει και 3η πρόταση.

Μάλιστα προσθέτει πως ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί την περίπτωση, συνεπώς αποκαλύπτει οτι το «τριφύλλι» εξακολουθεί να ενδιαφέρεται, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

«Η Ντέρμπι Κάουντι ετοιμάζει τρίτη προσφορά για τον δεξιό μπακ της Στουρμ Γκρατς, Μαξ Τζόνστον.

Είναι σαφές οτι #DCFC πρόκειται να καταθέσει μια βελτιωμένη προσφορά για τον διεθνή Σκωτσέζο τις επόμενες ημέρες, αφού απορρίφθηκαν δύο προσφορές ύψους 1,4 εκατομμυρίων λιρών και 1,6 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Τζόζεφ.

Ως τώρα στη σεζόν 2025-26 ο 21χρονος γεννημένος στην Αγγλία, διεθνής με τη Σκωτία δεξιός μπακ έχει αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια, έχοντας δώσει μία ασίστ. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε σε συνολικά 31 παιχνίδια, σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας 6 ασίστ.

YouTube thumbnail

Headlines:
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Vita.gr
Τρόφιμα – ποτά
Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια

Οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο κρατούσαν σημειώσεις για την φυσική κατάσταση των διαιτητών, έβγαλαν συμπεράσματα για το επίπεδο των αγγλικών τους και για την γνώση των κανονισμών

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
Community Shield 10.08.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ για το Community Shield. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ασράφ Χακίμι: «Αξίζω τη Χρυσή Μπάλα – Ο κόσμος νομίζει ότι είμαι επιθετικός ή μέσος»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Μετά από μια σπουδαία σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, έχει ο Μαροκινός δεξιός οπισθοφύλακας, βρίσκεται στο κατάλογο με τους υποψηφίους για την «Χρυσή Μπάλα», τονίζοντας οτι αξίζει να την κατακτήσει.

Σύνταξη
Άρης: Προς την «έξοδο» ο Λίντσεϊ Ρόουζ – Ποιοι άλλοι είναι στη «λίστα»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Για τον Λίντσεϊ Ρόουζ που βρίσκεται στην «έξοδο» από τον Άρη καθώς φέρεται να υπάρχει ομάδα που ενδιαφέρεται Στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών και οι Ζουλ, Σίστο και Σαμόρα.

Σύνταξη
«Συμβόλαιο για τρία χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Καλάμπρια – Τον θέλει ομάδα και της Premier League»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση τριετούς διάρκειας στον Νταβίντε Καλάμπρια, την ώρα που υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδα από την Premier League.

Σύνταξη
O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, έχοντας μάλιστα καταθέσει πρόταση στη Σλάβια Πράγας όμως σύμφωνα με τον προπονητή του ο Έλληνας μέσος δεν επιθυμεί να αποχωρήσει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
ΥΠΕΞ 10.08.25

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο
InShorts 10.08.25

Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Καμπανίας ζήτησε την υποστήριξη του Στρατού.

Σύνταξη
Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Η δήλωση 10.08.25

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη
Οκινάουα 10.08.25

Στην Άκα του 1945 Αμερικανοί και Ιάπωνες στρατιώτες κατέβασαν τα όπλα για να προσευχηθούν όλοι μαζί για έναν και μόνο σκοπό: την ειρήνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Βάιος Μπαλάφας
Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε νέα επίθεση στη Γάζα»
Κόσμος 10.08.25

Διεθνείς πιέσεις στον Νετανιάχου, που επιχειρεί να δικαιολογήσει το επικείμενο έγκλημα. Δήλωσε ότι οι κάτοικοι στη Γάζα παρακαλούν το Ισραήλ να τους απελευθερώσει. Επίθεση στα ΜΜΕ για αντισημιτισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Community Shield 10.08.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ για το Community Shield. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;
Εργασιακά 10.08.25

«Η πραγματικότητα που ζει η κοινωνία και όχι οι πίνακες excel του Μαξίμου, είναι σκληρή και επίπονη», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού
Επικαιρότητα 10.08.25

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, ανάμεσα στον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο και τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η φούσκα του τουρισμού έχει ραγίσει και θα σκάσει ηχηρά – Βλέπουμε τα όριά του
Κριτική στο μοντέλο 10.08.25

«Τιμές και αισθητική που απευθύνονται μόνο σε μια κλειστή κάστα νεόπλουτων. Περιβαλλοντική υποβάθμιση. Λιμάνια μποτιλιαρισμένα. Εργοδοτική αυθαιρεσία», τόνισε για το μοντέλο τουρισμού της χώρας ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη «για την επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς»
ΠΑΣΟΚ 10.08.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στη Βουλή τις περισσότερες από αυτές τις «δομικές μεταρρυθμίσεις», που «συνιστούν παρεμβάσεις, που ενισχύουν τη Δημοκρατία και την αποτελεσματικότητα του κράτους»

Σύνταξη
Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Τι ισχύει 10.08.25

Ο Δεκαπενταύγουστος ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες - Απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων - Εξαιρούνται όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες

Σύνταξη
Σκάνδαλο σε δημόσιο νοσοκομείο – Γιατροί συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικό φάρμακο και το μεταπουλούσαν
Ελλάδα 10.08.25

Εξιχνιάστηκε υπόθεση όπου ειδικευόμενοι γιατροί συνταγογραφούσαν εν αγνοία των ασθενών φάρμακα κατά του διαβήτη, με στόχο την μεταπώλησή τους

Σύνταξη
Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της
InShorts 10.08.25

Εναέρια φωτογραφία δείχνει πώς η περιοχή γύρω από το σπίτι – που κάποτε ήταν καταπράσινα χωράφια στις παρυφές της πόλης – έχει πλέον καλυφθεί πλήρως από την οικιστική ανάπτυξη.

Σύνταξη
Βαλκάνιοι επενδυτές αναζητούν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα – Απλησίαστες οι τιμές για τους ντόπιους στη Χαλκιδική
Βούλγαροι επενδυτές 10.08.25

Ακίνητα σε περιοχές - φιλέτα στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται ανάρπαστα από ξένους επενδυτές, με έντονο ενδιαφέρον από Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες γειτονικές χώρες. Εκπρόσωποι της αγοράς μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τζάκι Τσαν: «Ήμουν τεμπέλης, άτακτος – γι’ αυτό ο πατέρας μου με έστειλε σε σχολή πολεμικών τεχνών»
«Δεν διάβαζα» 10.08.25

«Μπορούσα να κλωτσάω τον δάσκαλο, να χτυπάω κάποιον άλλον – ό,τι ήθελα», αστειεύτηκε ο Τζάκι Τσαν κατά την διάρκεια σεμιναρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
