«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Μαξ Τζόνστον της Στουρμ Γκρατς»

Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό έχει στη λίστα του τον 22χρονο αμυντικό της Στουρμ Γκρατς, Μαξ Τζόνστον.
Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει στο στόχαστρό του τον Μαξ Τζόνστον της Στουρμ Γκρατς για τη θέση του δεξιού μπακ αναφέρει Βρετανός δημοσιογράφος.
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο «Football Insider», οι πράσινοι έχουν μπει στην κούρσα για την απόκτηση του παίκτη, καθώς ψάχνει για τον αντικαταστάτη του Γιώργου Βαγιαννίδη, ο οποίος πήρε μεταγραφή για την Σπόρτινγκ.
Ο 22χρονος αμυντικός έγινε πριν δυο χρόνια κάτοικος Αυστρίας, μετά την μεταγραφή του από τη Μάδεργουελ. Η ένταξή του στη Στουρμ Γκρατς κόστισε 350.000 ευρώ, έχοντας κατακτήσει με την αυστριακή ομάδα δύο πρωταθλήματα (2024, 2025) κι ένα Κύπελλο (2024).
Τη φετινή σεζόν, ο Τζόνστον έχει καταγράψει δύο εμφανίσεις, με απολογισμό μία ασίστ, ενώ πέρυσι είχε συνολικά 31 συμμετοχές, με ένα γκολ και έξι ασίστ.
Η χρηματιστηριακή του αξία είναι αυτή τη στιγμή στα 3.500.000 ευρώ, ενώ λέγεται πως ενδιαφέρεται για την απόκτησή του και η Μπράγκα.
Greek giants Panathinaikos have joined the chase for Sturm Graz and Scotland defender Max Johnston. Johnston is also a target for Derby County. #Panathinaikos #SturmGraz #dcfc pic.twitter.com/X7cW60fxDY
— Pete O’Rourke (@SportsPeteO) August 7, 2025
